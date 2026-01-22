La inflación en México vuelve a acelerarse y se ubica en 3,77% en enero de 2026

El costo de los cigarrillos y refrescos azucarados fueron dos de los productos que más incidieron en el bolsillo de los mexicanos

El aumento de precios ligados al inicio de año permea el bolsillo de los mexicanos. La inflación ha retomado su camino al alza y se ha acelerado a 3,77% a tasa anual, de acuerdo al reporte más reciente publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante la primera quincena del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), registró un aumento de 0,31% respecto a la quincena anterior y por encima del índice de 3,69% registrado al finalizar el año.

El dato ha quedado por debajo de las predicciones de los analistas financieros, quienes esperaban un inicio de año aún más desalentador. La última Encuesta de expectativas, publicada por Citi a inicios de la semana, mostraba que el consenso de los consultados esperaba una tasa anual de 3,92%, con lo que la llamada cuesta de enero se muestra un poco más moderada.

La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4,47% a tasa anual de 0,43% en la última quincena, muy por encima de los objetivos del Banco de México (Banxico), quien ha establecido su meta en un rango de 3% por encima o por debajo de este límite. Este indicador se encuentra en su nivel más alto para la primera quincena de enero desde 2014.

Los precios de productos como los cigarrillos y los refrescos azucarados, que tuvieron aumentos de precios debido al incremento en el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) para este año, fue uno de los factores que más incidió en la aceleración de la inflación subyacente. Al interior de este indicador, el precio de las mercancías, donde se sitúan los refrescos y el tabaco, se ubicó en 4,51% a tasa anual y en 4,44% para el costo de los servicios.

Los productos con más incrementos en las dos primeras semanas de enero fueron los cigarrillos, con un alza de 12,22%, los refrescos azucarados con un aumento de 3,97%, así como el costo de las loncherías, fondas, torterías y taquerías, con una subida de 0,75%.

En tanto, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del Gobierno y reguladas, se ubicó en 1,43% a tasa anual, una disminución de 0,12% respecto a la quincena anterior. Al interior del indicador, el precio de los productos agropecuarios mostró un aumento de 1,39%, mientras que el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 1,47%, ambos a tasa anual.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base, señala que aunque la inflación en México se ha mantenido por debajo del 4% desde la primera quincena de julio del 2024, se debe a la inflación no subyacente. “El componente subyacente, que es el que determina la trayectoria de inflación en el mediano y largo plazo, no muestra señales claras de desaceleración”, dice la especialista.

La junta de Gobierno del Banco de México ha mostrado señales de que puede seguir rebajando la tasa de interés de referencia en los próximos meses. En diciembre, el banco central decidió rebajar el tipo de interés a 7%, sin descartar que haya un nuevo calendario de recortes en 2026.