El Banco de México recorta la tasa de interés y la ubica en 7%

El Banco de México ha anunciado este jueves el recorte en 25 puntos base de la tasa de interés y la ha ubicado en 7%. La entidad continúa así en la senda menos restrictiva que comenzó en marzo de 2024. “La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global“, ha señalado la entidad en un comunicado.

El banco central ha observado que el objetivo de inflación del 3% se ha visto superado en las últimas semanas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fijó, al cierre de noviembre, la inflación general en 3,8% y la subyacente en 4,43%. Lo que ha presionado al consumo en México y por lo que la Junta de Gobierno se ha decantado por recortar la tasa de interés de referencia. “Se continúa esperando que la inflación general converja a la meta en el tercer trimestre de 2026″, señalan desde la entidad.

El recorte se decidió por un voto mayoritario de la Junta de Gobierno. A favor de la decisión votaron la gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, y los subgobernadores Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. Mientras que el subgobernador Jonathan Heath votó por mantener la tasa de interés de referencia en 7,25%. “Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”, ha añadido la Junta de Gobierno, el lo que puede interpretarse la posibilidad de que los recortes se detengan.

El Banco de México ha seguido el camino de los recortes de la tasa de interés para incentivar el consumo y la inversión. Ambos indicadores se han mostrado tímidos en los últimos meses. La Administración de Claudia Sheinbaum ha impulsado junto con las fortunas más robustas del país, encabezadas por el magnate Carlos Slim, un programa de inversiones para el próximo año, que busca el desatasque del casi nulo crecimiento de la economía mexicana. La estimación del mercado para el producto interno bruto (PIB) es un crecimiento del 0,4% al cierre de 2025. La Comisión Económica para América Latina y el caribe (Cepal) ha coincidido con esta previsión y ha señalado que el estancamiento de la economía mexicana se debe al “debilitamiento de la demanda interna, como consecuencia de un menor flujo de remesas y la caída del consumo privado y la inversión.”

El banco central reconoce que existen diversos factores relacionados con la incertidumbre por las decisiones económicas de Estados Unidos que podría presionar a la inflación durante el próximo año. “Entre los riesgos globales destacan el escalamiento de las tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos, con posibles impactos en la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros”, remata el banco central.