Festival Luces de Invierno: qué actividades se esperan y horario de los conciertos en el Zócalo de Ciudad de México
Habrá más de 600 eventos culturales en 16 espacios públicos en los que se podrá disfrutar de posadas, presentaciones, cuentacuentos y más
La Ciudad de México se iluminará para celebrar los últimos días del año con el Festival Luces de Invierno. Habrá más de 600 actividades culturales en 16 espacios públicos en los que se podrá disfrutar de posadas, conciertos, cuentacuentos y más. Se espera la llegada de 890.000 turistas nacionales y extranjeros, para sumar un total de casi dos millones de asistentes y una derrama económica de 17.247 millones de pesos, de acuerdo con la secretaria de Turismo Alejandra Frausto Guerrero.
Los eventos más grandes serán, como siempre, en el Zócalo de la capital. Del 20 de diciembre al 4 de enero, la plancha central será la sede de un nacimiento monumental, conciertos, figuras iluminadas, árboles navideños hechos de nochebuenas, ventas de estas flores y un enorme túnel de luz de 150 metros, ideal para tomarse la foto. En la explanada también se encontrará un foro con actividades como cuentacuentos y pastorelas, y quienes busquen regalos de la temporada, podrán recorrer el bazar Artesanos del corazón con más de 120 expositores de 19 Estados del país.
Otros 15 espacios públicos en diferentes alcaldías también tendrán actividades y conciertos “con el objetivo de descentralizar el derecho a la cultura y construir territorios de igualdad”, se lee en el comunicado del Gobierno capitalino. “Que la cultura no sólo esté en algunas zonas de la ciudad, queremos que llegue a todos los barrios, pueblos, comunidades“, zanjó Brugada.
Los visitantes podrán encontrar actividades en:
- Parque Lineal Torres de Potrero en la alcaldía Álvaro Obregón
- Bosque de Tláhuac en la demarcación con el mismo nombre
- Deportivo Independencia en la alcaldía Tlalpan
- Parque Aguascalientes en Venustiano Carranza
- Deportivo San Gregorio Atlapulco en Xochimilco
- Parque Calpulli en Azcapotzalco
- Parque Santiago Xicoténcatl en Benito Juárez
- Parque de la Consolidación en Coyoacán
- Deportivo Morelos en Cuajimalpa
- Cancha Campos Revolución en Gustavo A. Madero
- El Deportivo Leandro Valle en Iztacalco
- El Parque Deportivo Las Torres en Iztapalapa
- Deportivo Oyamel en la Magdalena Contreras
- Parque Tacuba en la Miguel Hidalgo
- Plaza de la Corregidora San Antonio Tecómitl en Milpa Alta
Además, en la verbena habrá más de 76 conciertos confirmados con artistas y músicos como Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, los Kcomxtles de Rubén Albarrán, Los Askis o Las Víctimas del Dr. Cerebro. Y dos recorridos dramatizados el 21 y el 28 de diciembre a las 15.30 en las calles Madero y Palma, como parte del programa Colibrí Viajero.
Algunas de las actividades que se llevarán a cabo en el Zócalo durante estas fechas son:
20 de diciembre
14.00 Coro navideño de las UTOPÍAS
16.55 Coro Sinfónico Ollin Yoliztli
19.15 La Señora Tomasa (España)
20.55 Sonido Sensación Candela
21 de diciembre
18.15 Los K’comixtles
19.30 Cecilia Toussaint
21.05 Sonido La Diosa del Rock
22 de diciembre
18.15 Carolina Ross
19.30 Los Cardenales de Nuevo León
21.05 Sonido Barrio Norte
23 de diciembre
17.05 Paz Quintana (Chile)
18.15 La Coreañera
19.30 Los Askis
21.05 Mosaico Sonidero
24 de diciembre
13.50 Val Hozu
17.05 Musas. Ensamble de Arpas
25 de diciembre
18.05 Orquesta de Pepe Arévalo
19.15 Danzonera Isora Club
20.30 Danzonera Urban
26 de diciembre
17.00 Jazz & Flow por la Orquesta Nacional de Jazz
19.00 Baby Volcano (Guatemala)
21.05 Dj Lashenka
27 de diciembre
17.00 Gala México Canta
20.20 Dj Cybernico
28 de diciembre
17.00 Sónex
18.15 Chimo Psicodélico (Colombia)
19.30 Cimarrón (Colombia)
21.05 Dj Sé
29 de diciembre
17.00 Mexamorphosis
18.15 Renee
19.30 The Altons (EE UU)
21.05 Sonido Rumba Tropical
30 de diciembre
19.05 Los Korukos
20.10 Out of Control Army
21.15 Las Víctimas del Dr. Cerebro
31 de diciembre y jueves 1 de enero sin programación
2 de enero
16.00 Los detectives
17.00 Neptuna
18.10 La Barranca
21.10 Los Amantes de Lola
3 de enero
17.05 Fania Delena y la Rebelión Cumbiera
18.05 La Orquesta de Pérez Prado
19.20 Jorge Carmona. La Voz del Barrio
20.40 Orquesta Canela (Colombia)
21.55 Dj Santiago Show
4 de enero
18.05 Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buenavista Social Club (Cuba)
19.15 . Valeria Jasso
20.15 Ana Tijoux (Chile)
21.45 Dj Ari Vargas
