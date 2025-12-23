Ir al contenido
México
Festival Luces de Invierno

Festival Luces de Invierno: qué actividades se esperan y horario de los conciertos en el Zócalo de Ciudad de México

Habrá más de 600 eventos culturales en 16 espacios públicos en los que se podrá disfrutar de posadas, presentaciones, cuentacuentos y más

Julieta Sanguino
Julieta Sanguino
México -
Ir a los comentarios

La Ciudad de México se iluminará para celebrar los últimos días del año con el Festival Luces de Invierno. Habrá más de 600 actividades culturales en 16 espacios públicos en los que se podrá disfrutar de posadas, conciertos, cuentacuentos y más. Se espera la llegada de 890.000 turistas nacionales y extranjeros, para sumar un total de casi dos millones de asistentes y una derrama económica de 17.247 millones de pesos, de acuerdo con la secretaria de Turismo Alejandra Frausto Guerrero.

Los eventos más grandes serán, como siempre, en el Zócalo de la capital. Del 20 de diciembre al 4 de enero, la plancha central será la sede de un nacimiento monumental, conciertos, figuras iluminadas, árboles navideños hechos de nochebuenas, ventas de estas flores y un enorme túnel de luz de 150 metros, ideal para tomarse la foto. En la explanada también se encontrará un foro con actividades como cuentacuentos y pastorelas, y quienes busquen regalos de la temporada, podrán recorrer el bazar Artesanos del corazón con más de 120 expositores de 19 Estados del país.

Otros 15 espacios públicos en diferentes alcaldías también tendrán actividades y conciertos “con el objetivo de descentralizar el derecho a la cultura y construir territorios de igualdad”, se lee en el comunicado del Gobierno capitalino. “Que la cultura no sólo esté en algunas zonas de la ciudad, queremos que llegue a todos los barrios, pueblos, comunidades“, zanjó Brugada.

Los visitantes podrán encontrar actividades en:

  • Parque Lineal Torres de Potrero en la alcaldía Álvaro Obregón
  • Bosque de Tláhuac en la demarcación con el mismo nombre
  • Deportivo Independencia en la alcaldía Tlalpan
  • Parque Aguascalientes en Venustiano Carranza
  • Deportivo San Gregorio Atlapulco en Xochimilco
  • Parque Calpulli en Azcapotzalco
  • Parque Santiago Xicoténcatl en Benito Juárez
  • Parque de la Consolidación en Coyoacán
  • Deportivo Morelos en Cuajimalpa
  • Cancha Campos Revolución en Gustavo A. Madero
  • El Deportivo Leandro Valle en Iztacalco
  • El Parque Deportivo Las Torres en Iztapalapa
  • Deportivo Oyamel en la Magdalena Contreras
  • Parque Tacuba en la Miguel Hidalgo
  • Plaza de la Corregidora San Antonio Tecómitl en Milpa Alta

Además, en la verbena habrá más de 76 conciertos confirmados con artistas y músicos como Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, los Kcomxtles de Rubén Albarrán, Los Askis o Las Víctimas del Dr. Cerebro. Y dos recorridos dramatizados el 21 y el 28 de diciembre a las 15.30 en las calles Madero y Palma, como parte del programa Colibrí Viajero.

Algunas de las actividades que se llevarán a cabo en el Zócalo durante estas fechas son:

20 de diciembre

14.00 Coro navideño de las UTOPÍAS

16.55 Coro Sinfónico Ollin Yoliztli

19.15 La Señora Tomasa (España)

20.55 Sonido Sensación Candela

21 de diciembre

18.15 Los K’comixtles

19.30 Cecilia Toussaint

21.05 Sonido La Diosa del Rock

22 de diciembre

18.15 Carolina Ross

19.30 Los Cardenales de Nuevo León

21.05 Sonido Barrio Norte

23 de diciembre

17.05 Paz Quintana (Chile)

18.15 La Coreañera

19.30 Los Askis

21.05 Mosaico Sonidero

24 de diciembre

13.50 Val Hozu

17.05 Musas. Ensamble de Arpas

25 de diciembre

18.05 Orquesta de Pepe Arévalo

19.15 Danzonera Isora Club

20.30 Danzonera Urban

26 de diciembre

17.00 Jazz & Flow por la Orquesta Nacional de Jazz

19.00 Baby Volcano (Guatemala)

21.05 Dj Lashenka

27 de diciembre

17.00 Gala México Canta

20.20 Dj Cybernico

28 de diciembre

17.00 Sónex

18.15 Chimo Psicodélico (Colombia)

19.30 Cimarrón (Colombia)

21.05 Dj Sé

29 de diciembre

17.00 Mexamorphosis

18.15 Renee

19.30 The Altons (EE UU)

21.05 Sonido Rumba Tropical

30 de diciembre

19.05 Los Korukos

20.10 Out of Control Army

21.15 Las Víctimas del Dr. Cerebro

31 de diciembre y jueves 1 de enero sin programación

2 de enero

16.00 Los detectives

17.00 Neptuna

18.10 La Barranca

21.10 Los Amantes de Lola

3 de enero

17.05 Fania Delena y la Rebelión Cumbiera

18.05 La Orquesta de Pérez Prado

19.20 Jorge Carmona. La Voz del Barrio

20.40 Orquesta Canela (Colombia)

21.55 Dj Santiago Show

4 de enero

18.05 Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buenavista Social Club (Cuba)

19.15 . Valeria Jasso

20.15 Ana Tijoux (Chile)

21.45 Dj Ari Vargas

Sobre la firma

Julieta Sanguino
Julieta Sanguino
Es la encargada del desarrollo de audiencias en América y periodista de EL PAÍS América. Antes trabajó en la editorial Condé Nast para publicaciones como Vogue, GQ, Architectural Digest y Glamour, y fue editora en jefe en Cultura Colectiva. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Normas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos



