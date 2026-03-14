Ryan Gosling: “El futuro no es algo que temer, sino algo que hay que descubrir. Es un regalo”

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

Bajo esta premisa se presenta Proyecto Fin del Mundo, la nueva película del actor estadounidense Ryan Gosling, que se estrena este 19 de marzo. El domodigital del Papalote Museo del Niño, que otro cualquier día permite la inmersión hacia confines del universo situados a miles de millones de años luz, conociendo el Sistema Solar, la Vía Láctea y otras galaxias, fue el escenario para la llegada a Ciudad de México del intérprete tres veces nominado al Oscar y los directores de la cinta, Phil Lord y Christopher Miller, quienes compartieron un espacio para conversar sobre este nuevo proyecto.

La película nos confronta con la posibilidad de perderlo todo. Para Gosling, cuando leyó el libro en el que se basa la película, Project Hail Mary —del escritor Andy Weir—, le hizo pensar inmediatamente en sus hijos y su esposa, la también actriz Eva Mendes, de ascendencia cubana. El actor cuenta que leyó la obra durante la pandemia por la covid-19, cuando las salas de cine y las producciones cinematográficas estaban cerradas, “cuando no nos podíamos ver ni en persona”, recuerda.

“Tener esta increíble historia que Andy había escrito, que de alguna manera nos recordaba de lo que somos capaces como seres humanos, que hacemos posible lo imposible todo el tiempo. Que tenemos más dentro de nosotros de lo que sabemos y de lo que nos dicen. Y que el futuro no es algo que temer, sino algo que hay que descubrir. Es simplemente un regalo”, complementa Reynolds.

Para el también actor de La La Land (2016), Proyecto Fin del Mundo le permitió volver a la idea de crear algo para sus hijos y su generación. “Algo que no intentara asustarlos, sino que simplemente les transmitiera que el futuro tendrá problemas y que hay mucho por resolver, sino que podemos lograrlo. Era un regalo para mí como padre, como persona y, sin duda, como cineasta”, explica.

Christopher Miller, Phil Lord y Ryan Gosling en la conferencia de prensa de este viernes. José Méndez (EFE)

Lord detalla que los efectos visuales y elementos generados por computadora estuvieron a la orden para materializar el viaje espacial del personaje que encarna Reynolds, pero que Paul Lambert, el supervisor de esta área, que además ganó cuatro premios de la Academia de cine estadounidense por grandes producciones de ciencia ficción como las dos partes de Dune (2021 y 2024) y Blade Runner 2049 (2017), fue insistente en construir lo más que se pueda de la nave donde se desarrolla la película.

“Empezamos todo el trabajo con cosas que se construyeron de forma táctil, que pudimos fotografiar. Tener a otros seres humanos cerca nos dio la sensación de que las relaciones eran reales. Que la química era algo que estaba presente en el plató y era palpable. Los operadores de cámara podían responder a ello y eso nos dio una ventaja muy importante”, agrega Lord.

Otro foco que se coloca sobre esta historia de ciencia ficción recae en Rocky, un extraterrestre con el que Ryland se encuentra en su viaje. James Ortiz fue la voz y el titiritero principal para este personaje y coprotagonista del filme. Para Reynolds, que pasó gran parte del metraje solo en cámara, fue importante tener esa sensación de compañía y presencia que también le dio, según explica, una sensación “orgánica y real” a lo que sucedía en la filmación.

“Llevo 30 años haciendo películas. Necesitaba toda esa experiencia y todas las películas que he hecho para poder hacer esto. [Lord y Miller] Me abrieron un camino para que esto fuera un verdadero proceso de descubrimiento de la identidad de mi personaje, para que pueda desarrollar una amistad con Rocky. La película es mágica gracias a ello. Sin duda”, afirma Gosling y Lord complementa: “Queríamos asegurarnos de que esta amistad que estábamos tratando de capturar entre Ryan y Rocky fuera algo que todos pudiéramos presenciar en el plató, que no fuera algo que se creó después de haber filmado. Que fuera como tener un compañero de escena, porque Ryan es un actor tan espontáneo y juguetón, y hay algo diferente en cada toma”.

La dupla de Miller y Lord viene haciendo cine desde 2008, tanto en los roles de guionistas, productores y escritores, principalmente en el cine de animación, género que les hizo ganadores de un Oscar por la película Spider-Man: un nuevo universo (2018). Sus producciones, independientemente de la temática, siempre les han permitido encontrar píldoras de humor en medio de todo el caos. Proyecto Fin del Mundo, que se basa en una historia con una base científica rigurosa y plantea situaciones de vida o muerte en el espacio, no es la excepción.

“Algunos de los momentos más tristes de mi vida los he vivido riendo entre lágrimas. Lo que demuestra que no podemos limitar nuestros sentimientos a una sola cosa. Nuestro objetivo al ir al cine es que experimenten más de una emoción, que rían y que lloren. Siempre quisimos asegurarnos de que lo que estaba en juego fuera real y que nos tomábamos el trabajo en serio, pero también hay momentos de ligereza que vienen con la vida, y eso es lo que significa ser humano. Nuestros dramas favoritos nos hacen reír y nuestras comedias favoritas nos hacen llorar. Cuando trabajas con alguien con la versatilidad de Ryan, que puede hacerte reír y llorar al mismo tiempo en una misma frase, hubiera sido una locura no aprovecharlo”, sentencia Miller.