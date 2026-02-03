Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

20 regalos originales de San Valentín que tu pareja no se espera (y que realmente sorprenden)

Tarjetas únicas, retos divertidos o accesorios personalizados: con esta selección impresionarás a tu pareja con un regalo diferente

Regalos originales San Valentín
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Cuando pensamos en regalos románticos para San Valentín, lo primero que se nos ocurre son rosas, bombones o una joya. Lo cierto es que, aunque los regalos clásicos nunca fallan, si rompemos con la tradición e innovamos, seguro que conseguimos arrancarle una sonrisa a nuestra pareja.

Para ayudarte en la búsqueda, desde EL PAÍS Escaparate, hemos elaborado esta lista con 20 ideas originales para impresionar a tu novia o sorprender a tu novio el próximo 14 de febrero. Además, no tendrás que gastar mucho dinero: estos regalos se ajustan a cualquier presupuesto y la mayoría cuestan menos de 25 euros.

Kit para moldes de manos

Un kit de manualidades para crear una escultura 3D de yeso con vuestras manos entrelazadas. Viene con una base de madera personalizable para que quede perfecta en cualquier rincón. El regalo perfecto para inmortalizar vuestro amor.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 25,97€ EN AMAZON

Póster con coordenadas y mapa en forma de corazón

Sorprende a tu pareja con este póster único. Cuenta con tres campos personalizables: una dirección para el mapa en forma de corazón, las coordenadas y el texto que deseas que aparezca. Todo ello con una impresión de alta calidad y envuelto en una caja protectora de cartón.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 16,99€ EN AMAZON

Pack de dos tazas y llaveros personalizados

Un set que incluye dos tazas de cerámica personalizadas, un llavero de corazón dividido y hasta un globo personalizado. Viene en una caja decorada para sorprender el Día de los Enamorados.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 34,99€ EN AMAZON

Póster ‘El reto de las 100 citas juntos’

Siempre hay formas originales de mostrar el amor a nuestra media naranja. Una opción es regalarle este póster de rascar citas: un divertido juego en el que se alternan retos más sencillos con otros más elaborados para hacer en pareja y pasarlo en grande con cada experiencia. Las leyendas vienen escritas en español.

Se trata de un detalle para parejas con el que realizar planes conjuntamente durante el año.
COMPRA POR 18,99€ EN AMAZON

Manta con mensaje

Suave, calentita y con un mensaje e ilustración de pingüinos (símbolo del amor eterno). Perfecta para acurrucarse juntos en el sofá y hacer un maratón de películas o de vuestra serie favorita.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 19,94€ EN AMAZON

Calcetines divertidos

Unos calcetines llenos de amor. Personalízalos con la foto que quieras, impresa en unos corazones repartidos por todo el calcetín. Estos calcetines están confeccionados con tejidos de alta calidad que garantizan durabilidad, resistencia y comodidad.

Regalos personalizados para tu pareja San Valentín
COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Juego de mesa para parejas

¿Quién conoce mejor a quién? 150 preguntas sobre relaciones para explorar vuestros gustos, opiniones y anécdotas. El primero en responder correctamente a 10 preguntas gana el juego.

Asimismo, es un juego perfecto para citas dobles. Podéis jugar hasta tres parejas para descubrir qué pareja se conoce mejor. Su funcionamiento es muy sencillo, tendréis que escribir la respuesta en una pizarra y, si coincide, os llevaréis el punto.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 24,99€ EN AMAZON

Caja con chuches variadas

12 botes de gominolas para sorprender a las personas más golosas. Cada bote tiene una pegatina personalizada con una pequeña -y divertida- dedicatoria. Ositos, mini frutas tropicales, coca-colas... ¿qué bote de chucherías será su favorito?

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 23,90€ EN AMAZON

Cupones para enamorados

Talonario de 52 vales canjeables con los que demostrarle tu amor. Gran variedad de actividades para que paséis tiempo juntos -como ir a una cata de vino o preparar una noche de cine en casa- y otro tipo de cupones, que contemplan algunos caprichos que le permitirán librarse de tareas obligatorias, como lavar el coche o salir a comprar. ¿Cuánto tiempo tardaréis en gastarlos todos?

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 7,99€ EN AMAZON

Dos delantales para cocinar en pareja

No hay nada más romántico que cocinar juntos una cena especial. Para ello, necesitaréis un delantal para no mancharos. Todos los delantales son impermeables y fáciles de limpiar y están confeccionados con tejidos extra duraderos. Asimismo, puedes elegir entre diferentes modelos personalizados en blanco y negro.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 14,99€ EN AMAZON

Árbol de la vida personalizado

Árbol de la vida personalizado con hasta nueve nombres distintos. Puedes elegir entre dos tamaños (30x30 o 20x20) y entre el color blanco o marrón claro. Se trata de un regalo especial para decorar la entrada de vuestra casa y recordar vuestro amor a diario.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 22,95€ EN AMAZON

Dos tazas 3D

Con un diseño moderno en forma de pareja dándose un beso, estas tazas 3D harán que todos los desayunos sean especiales. Están fabricadas con cerámica de alta calidad para ser resistentes, sobre todo en la zona de las asas. Para que solo tengas que envolverlas, vienen en una bonita caja regalo con una ventana en forma de corazón.

Este detalle para celebrar el día de San Valentín les encantará a los amantes a las tazas de desayuno.
COMPRA POR 20,99€ EN AMAZON

Rosa eterna con luces led

Inspirada en la película La Bella y la Bestia, esta rosa simboliza el amor eterno. La rosa eterna florece bajo una cúpula de vidrio y está rodeada por 20 luces led que la hacen brillar con esplendor.

Todas las piezas están hechas a mano y el cristal está protegido por un acolchado de espuma gruesa para que no debas preocuparte por posibles roturas. Funciona con tres pilas AA y cuenta con tres modos de iluminación: destello rápido, lento y luz continua.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 23,99€ EN AMAZON

Libro de retos en pareja

50 retos para salir de la rutina en pareja. Se trata de un libro de tapa dura con planes sorpresa pensados para vivir momentos divertidos y originales. Lo mejor de este regalo es que se convierte en un álbum de fotos y recuerdos, ya que incluye espacio para pegar fotos, escribir anécdotas, cupones de recompensa, pegatinas decorativas y una púa para rascar. Con todo esto, podréis transformar el libro en una cápsula del tiempo que cuente vuestra historia juntos.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 29,99€ EN AMAZON

Corazón con chocolates Kinder

El amor también se conquista por el estómago. Y si es dulce en forma de chocolate, mejor que mejor. Un detalle que gustará a los más golosos es esta enorme cesta con diseño de corazón y todo tipo de productos Kinder en su interior. El amplio surtido del interior viene envuelto en un original papel de regalo y decorado con un bonito lazo.

Esta cesta regalo para el día de los enamorados tiene un montón de dulces de la marca Kinder Bueno.
COMPRA POR 34,95€ EN AMAZON

Cofre del tesoro

¿Conoces la historia del hilo rojo? Cuenta una leyenda japonesa que las personas que están destinadas a estar juntas están conectadas por un hilo rojo que se mantiene en el tiempo y la distancia y nunca se rompe.

Este cofre artesanal hecho de madera incluye un pergamino con la leyenda, dos pulseras de hilo rojo trenzado y un omamori, un amuleto tradicional japonés que atrae la suerte a tu vida.

Este otro detalle para la pareja es un símbolo de la unión y del amor que se tiene entre ambas personas.
COMPRA POR 14,50€ EN AMAZON

Tarjeta regalo

Esta tarjeta es el complemento perfecto para cualquier regalo. Se trata de una postal con la definición de “pareja” pensada para dedicarle unas palabras bonitas a tu persona favorita. Además, para darle un toque artesanal, incluye un sobre de papel kraft.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 5,47€ EN AMAZON

Álbum de fotos en acordeón

Un álbum de fotos diferente para demostrarle tu amor en un día tan especial. Personalizarlo es muy sencillo, solo tienes que escribir el texto que quieras que aparezca en la tapa y seleccionar las siete fotos que formarán el acordeón del interior.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 23,99€ EN AMAZON

Taza graciosa mapache

Un regalo original y práctico. Esta taza graciosa con la frase “Eres lo mejor que mapachao” es perfecta para sacarle una sonrisa a tu persona favorita. Su diseño divertido transmite amor y alegría en cada sorbo, por lo que a partir de ahora los madrugones serán más llevaderos.

Regalos baratos San Valentín
COMPRA POR 12,95€ EN AMAZON

Marco de madera con pinzas

Marco de madera natural para un regalo romántico que no se olvida. Incluye cuerda y pinzas para que cuelgues vuestra foto favorita y un soporte en forma de cruz para apoyarlo en cualquier estantería. Puedes hacerlo más especial añadiendo una dedicatoria en la parte de atrás.

Regalos originales San Valentín
COMPRA POR 8,47€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre regalos originales en San Valentín

¿Por qué regalar algo original en San Valentín?

Regalar algo diferente refleja el esfuerzo y la dedicación que has puesto en el regalo, y, además, hace que el día sea aún más especial.

¿Cómo evitar caer en los regalos típicos?

Optar por regalos originales es muy sencillo, solo tienes que pensar en los detalles típicos y transformarlos. Por ejemplo, existen muchas formas distintas de regalar dulces: en una cesta con chocolatinas Kinder, en un tubo lleno de bombones o en botes de chucherías.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de febrero de 2026.

