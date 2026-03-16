De qué va y dónde ver la ganadora de Oscar ‘Una batalla tras otra’, la versión libre de una novela de Pynchon en un presente distópico

Leonardo DiCaprio, en 'Una batalla tras otra', galardonada como Mejor Película en la gala de los Oscar.

La gran ganadora de los Oscar 2026 —con seis premios de los 13 a los que optaba— es Una batalla tras otra. Dirigida por Paul Thomas Anderson —galardonado en mejor dirección tras 11 nominaciones sin premio—, se llevó además del de mejor película, mejor actor de reparto para Sean Penn (ausente en la gala) y los de mejor guion adaptado (del propia Anderson), montaje y reparto, categoría que se entregó por primera vez en esta edición

De qué va. La película más celebrada en premios del año —Bafta, los Globos de Oro, el César, los Critics Choice— es una versión libre de Vineland, de Thomas Pynchon, como explica Sara Barquinero en este reportaje en Babelia. “En la película, el presente parece ser una realidad muy similar a la nuestra, pero distópica, en la que la represión a los migrantes ha alcanzado un punto de no retorno”, señala la escritora. Un grupo de exrevolucionarios que luchan contra el drama de la migración ilegal se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos (Leonardo DiCaprio), después de que su enemigo (Sean Penn), un supremacista blanco, reaparezca tras 16 años. También en la película están Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti. Aquí la crítica de Carlos Boyero.

02:15 Tráiler de 'Una batalla tras otra'

Dónde verla. En España, esta película de Warner está disponible con suscripción en HBO Max, o con el pack de ficción de Movistar. Mientras que en Apple TV, Prime Video, Filmin o Rakuten TV está disponible para alquilar o comprar.

En esta lista se puede consultar dónde ver todas las películas nominadas a los Oscar 2026.