Sean Penn cambia los Oscar por una visita a Ucrania

El actor, que no asistió a recibir su galardón a mejor actor de reparto por su papel en ‘Una batalla tras otra’, ha decidido viajar a Europa, según informa el ‘New York Times’

Sean Penn ha ganado esta noche el premio a mejor actor de reparto en los premios Oscar, pero no ha subido al escenario para recibirlo. Según informa el New York Times, el actor no ha ido a la gala porque ha preferido viajar a Europa esta semana con el objetivo de llegar a Ucrania. Era el único de los nominados que no estaba presente y ya se había ausentado de los premios del Sindicato de Actores y los BAFTA a principios de este año, a pesar de haber ganado en ambas ceremonias.

La historia de solidaridad de Penn con Ucrania viene de lejos. En 2022 calificó la defensa del país ante la invasión rusa como “la punta de lanza de la defensa democrática de los sueños”, y añadió: ·“Si permitimos que luche sola, nuestra esencia como Estados Unidos estará perdido”. Ese mismo año el actor le prestó a Zelenski uno de sus Oscar —el que ha ganado esta tarde es el tercero—, prometiendo que lo dejaría en Kiev hasta la victoria de su país en la guerra. “Esto es tuyo. Es tan solo una tontería simbólica. Sabiendo que esto está contigo, me siento mejor y me da más fuerza para luchar. Cuando ganes, la puedes traer de vuelta a Malibú”, le dijo. Un año después declaró a Variety que había considerado fundir sus dos estatuillas para usarlas como munición para Ucrania y también filmó un documental sobre la invasión rusa.

00:25 Sean Penn gana el Oscar al mejor actor de reparto El actor Kieran Culkin presenta el premio a mejor actor de reparto. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Tampoco es la primera vez que Penn se ausenta de los premios de la Academia de Hollywood. Lo hizo en 1996, 2000 y 2002, cuando fue nominado, y solo asistió a las ceremonias cuando finalmente ganó el premio a mejor actor por Mystic River en 2004 y por Mi nombre es Milk en 2009. Aunque con su premio por Mystic River reconoció a la revista Newsweek que solo asistió a la ceremonia porque le dio “vergüenza” cuando Clint Eastwood, el director del filme, recibió su Globo de Oro en su lugar ese mismo año.

Siempre ha aprovechado su posición para posicionarse políticamente. En su discurso de recepción del Oscar que ganó por Mi nombre es Milk, por ejemplo, donde interpretaba al activista por los derechos de los homosexuales Harvey Milk, dijo: “Sé lo difícil que me lo pongo para que me valoren”. Criticó a “quienes votaron a favor de la prohibición del matrimonio homosexual”, y afirmó que era “un buen momento para que reflexionaran y anticiparan su gran vergüenza y la vergüenza que verán reflejados en los ojos de sus nietos si continúan apoyando esa postura”.

La de esta noche fue la sexta nominación al Oscar y la tercera victoria para Penn, quien era el gran favorito para llevarse el galardón. Compartía categoría con Stellan Skarsgård por su papel en Valor sentimental; Jacob Elordi por su interpretación en Frankenstein; Delroy Lindo, en Los pecadores; y Benicio Del Toro por su papel en Una batalla tras otra.