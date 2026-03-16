Los Oscar recuerdan a Rob Reiner y Michele Singer cuatro meses después de su asesinato

El escenario de la gala de los Oscar durante el tributo a Rob Reiner y Michele Singer, el domingo 15 de marzo en Los Angeles, con Michael McKean, Christopher Guest, Jerry O'Connell, Wil Wheaton, Fred Savage, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Carol Kane, Billy Crystal, Meg Ryan, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Kevin Pollak, Kathy Bates, Annette Bening, John Cusack y Daphne Zuniga.

El asesinato del director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer a manos de su hijo mediano es uno de los sucesos que han marcado a la comunidad artística de Hollywood en los últimos meses. La imagen de ambos en pantalla grande en el Teatro Dolby ha sido parte del arranque del emotivo segmento que, cada edición, la gala de los premios Oscar dedica a recordar a los fallecidos el año anterior.

Billy Crystal, durante el homenaje al cineasta Rob Reiner, en la gala de los Oscar. Mike Blake (REUTERS)

Billy Crystal ha recordado su amistad con Rob Reiner y después le han acompañado en el escenario un grupo de estrellas de sus películas: Michael McKean, Christopher Guest (Spinal Tap), Jerry O’Connell, Wil Wheaton, Fred Savage (Cuenta conmigo), Cary Elwes, Mandy Patinkin, Carol Kane (La princesa prometida), Meg Ryan (Cuando Harry encontró a Sully), Kiefer Sutherland, Demi Moore, Kevin Pollak (Algunos hombres buenos), Kathy Bates (Misery), Annette Bening (El presidente y Miss Wade), John Cusack y Daphne Zuniga (Juegos de amor en la oscuridad).

“Su pérdida es inconmensurable”, afirmó Crystal, que hizo un repaso de todas las conquistas del cineasta. “Él no escatimaba en detalles al contar una historia (...) el público hacía cola para ver sus películas, tan divertidas como encantadoras” agregó. Y dijo que las películas de Reiner perdurarán toda la vida porque en trataban de aquello que nos hace reír y llorar y “sobre aquello a lo que aspiramos todos a ser: mucho mejores, mucho más bondadosos y mucho más divertidos y humanos”.

Billy Crystal, durante su homenaje en el apartado de 'In Memoriam' de los Oscar. Mike Blake (REUTERS)

El recuerdo a Reiner fue el inicio del In memoriam, en el que Rachel McAdams ha recordado a algunas de las grandes actrices desaparecidas en ese curso, como Claudia Cardinale o Catherine O’Hara y Diane Keaton.

Tras el segundo bloque de rostros de fallecidos (desde Béla Tarr a Val Kilmer, Michael Madsen o Robert Duvall), ha aparecido Barbra Streisand recordando a Robert Redford, y ha contado anécdotas de sus motes, como que le llamaba “un vaquero intelectual”. La cantante ha destacado la gran fortaleza de Redford fuera de la pantalla, tanto en su activismo político como en su labor en favor de los cineastas independientes. “Era reflexivo y audaz. Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino”, ha rememorado. Streisand lo ha cerrado cantando Tal cómo éramos.

Un asesinato que conmocionó a Hollywood

Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer, fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles, en un incidente que conmocionó a Hollywood por la violencia de la muerte. Su hijo Nick Reiner, de 32 años, se declaró no culpable del asesinato de sus padres en el juicio en el que afronta cadena perpetua o incluso la pena capital por las dos muertes, de las que le acusa la fiscalía. Su próxima vista será a finales de abril.

Tras décadas en la industria, Reiner, que tenía 78 años, se había ganado un lugar destacado por su trabajo en filmes como El lobo de Wall Street o Cuando Harry encontró a Sally, protagonizada por Crystal y Meg Ryan, quien también se encontraba entre el público. Crystal consolidó una amistad con Reiner tras el éxito que representó la comedia romántica de 1989, escrita por Nora Ephron e inspirada en una relación amorosa del director.

Reiner inició su carrera a finales de la década de 1960 como actor de teatro, para después pasar a la televisión y al cine. En los años ochenta dio el salto a una exitosa carrera como director, debutando con This is Spinal Tap. También fue conocido por su activismo a favor del matrimonio igualitario y la educación, además de ser una voz progresista crítica con el presidente estadounidense, Donald Trump. El hijo de la pareja, Nick Reiner, fue arrestado como sospechoso de las muertes un día después de que se le viera con sus padres en una fiesta navideña en la casa del comediante Conan O’Brien, quien hoy presenta la gala de los Óscar.