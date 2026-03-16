Los Oscar recuerdan a Rob Reiner y Michele Singer cuatro meses después de su asesinato
Billy Crystal reivindicó el legado del cineasta y le acompañaron en el escenario estrellas como Demi Moore, Mandy Patinkin o Meg Ryan
El asesinato del director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer a manos de su hijo mediano es uno de los sucesos que han marcado a la comunidad artística de Hollywood en los últimos meses. La imagen de ambos en pantalla grande en el Teatro Dolby ha sido parte del arranque del emotivo segmento que, cada edición, la gala de los premios Oscar dedica a recordar a los fallecidos el año anterior.
Billy Crystal ha recordado su amistad con Rob Reiner y después le han acompañado en el escenario un grupo de estrellas de sus películas: Michael McKean, Christopher Guest (Spinal Tap), Jerry O’Connell, Wil Wheaton, Fred Savage (Cuenta conmigo), Cary Elwes, Mandy Patinkin, Carol Kane (La princesa prometida), Meg Ryan (Cuando Harry encontró a Sully), Kiefer Sutherland, Demi Moore, Kevin Pollak (Algunos hombres buenos), Kathy Bates (Misery), Annette Bening (El presidente y Miss Wade), John Cusack y Daphne Zuniga (Juegos de amor en la oscuridad).
“Su pérdida es inconmensurable”, afirmó Crystal, que hizo un repaso de todas las conquistas del cineasta. “Él no escatimaba en detalles al contar una historia (...) el público hacía cola para ver sus películas, tan divertidas como encantadoras” agregó. Y dijo que las películas de Reiner perdurarán toda la vida porque en trataban de aquello que nos hace reír y llorar y “sobre aquello a lo que aspiramos todos a ser: mucho mejores, mucho más bondadosos y mucho más divertidos y humanos”.
El recuerdo a Reiner fue el inicio del In memoriam, en el que Rachel McAdams ha recordado a algunas de las grandes actrices desaparecidas en ese curso, como Claudia Cardinale o Catherine O’Hara y Diane Keaton.
El "In Memoriam" siempre es el momento más emotivo de los #Oscars2026. pic.twitter.com/uRm85dWeOF— Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026
Tras el segundo bloque de rostros de fallecidos (desde Béla Tarr a Val Kilmer, Michael Madsen o Robert Duvall), ha aparecido Barbra Streisand recordando a Robert Redford, y ha contado anécdotas de sus motes, como que le llamaba “un vaquero intelectual”. La cantante ha destacado la gran fortaleza de Redford fuera de la pantalla, tanto en su activismo político como en su labor en favor de los cineastas independientes. “Era reflexivo y audaz. Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino”, ha rememorado. Streisand lo ha cerrado cantando Tal cómo éramos.
Barbra Streisand nos regala un momento precioso en esta gala de los #Oscars2026. pic.twitter.com/YI2bDwf1eX— Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026
Un asesinato que conmocionó a Hollywood
Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer, fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles, en un incidente que conmocionó a Hollywood por la violencia de la muerte. Su hijo Nick Reiner, de 32 años, se declaró no culpable del asesinato de sus padres en el juicio en el que afronta cadena perpetua o incluso la pena capital por las dos muertes, de las que le acusa la fiscalía. Su próxima vista será a finales de abril.
Billy Crystal gives a tribute to Rob Reiner and Michele Reiner at the Oscars following their tragic passing. pic.twitter.com/TqkOjp532j— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026
Tras décadas en la industria, Reiner, que tenía 78 años, se había ganado un lugar destacado por su trabajo en filmes como El lobo de Wall Street o Cuando Harry encontró a Sally, protagonizada por Crystal y Meg Ryan, quien también se encontraba entre el público. Crystal consolidó una amistad con Reiner tras el éxito que representó la comedia romántica de 1989, escrita por Nora Ephron e inspirada en una relación amorosa del director.
Reiner inició su carrera a finales de la década de 1960 como actor de teatro, para después pasar a la televisión y al cine. En los años ochenta dio el salto a una exitosa carrera como director, debutando con This is Spinal Tap. También fue conocido por su activismo a favor del matrimonio igualitario y la educación, además de ser una voz progresista crítica con el presidente estadounidense, Donald Trump. El hijo de la pareja, Nick Reiner, fue arrestado como sospechoso de las muertes un día después de que se le viera con sus padres en una fiesta navideña en la casa del comediante Conan O’Brien, quien hoy presenta la gala de los Óscar.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.