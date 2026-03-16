La reacción de Kieran Culkin al no poder entregar el Oscar a un ausente Sean Penn

Kieran Culkin, durante la presentación del premio a Mejor Actor de Reparto, que ganó Sean Penn, ausente en la gala de los Oscar celebrada el domingo 15 de marzo en Los Angeles.

Cuando llegó el momento del Oscar a mejor actor de reparto en la gala de los Oscar, el plano con la imagen de los nominados tenía una imagen fija, una foto, la de Sean Penn, mientras las cámaras enfocaban en el Teatro Dolby al resto de nominados: Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo y Stellan Skarsgård. El premio fue para el ausente.

“No pudo estar aquí esta noche, o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre”, dijo gesticulando desde el escenario Kieran Culkin, ganador del año pasado y encargado de presentar el galardón. Este es el vídeo del momento:

Según ha informado The New York Times, el actor no ha estado en la ceremonia porque ha viajado a Europa esta semana con el objetivo de llegar a Ucrania.

En 2022, el actor le prestó a Zelenski su estatuilla, prometiendo que la dejaría en Kiev hasta la victoria. “Esto es tuyo. Es tan solo una tontería simbólica. Sabiendo que esto está contigo, me siento mejor y me da más fuerza para luchar”, le dijo.

El ganador de otros dos premios Oscar también se saltó los premios del Sindicato de Actores y los BAFTA a principios de este año (ganó en ambas). También faltó a los premios de la Academia de Hollywood en 1996, 2000 y 2002, cuando fue nominado, y solo asistió a las ceremonias cuando finalmente ganó el premio a mejor actor por Mystic River en 2004 y Mi nombre es Harvey Milk en 2009. Aquí se pueden repasar todos los ganadores de los premios Oscar.