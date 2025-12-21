La participación electoral cae en Extremadura casi seis puntos a mitad de la jornada

Varias personas ejercen su derecho al voto en un colegio electoral en Cáceres, este domingo.

Los comicios están marcados por las bajas temperaturas y la ausencia de incidentes

En el ecuador de la jornada electoral, los extremeños han dejado unos datos de participación que rebajan casi en seis puntos los registrados en los comicios de 2023. A las dos de la tarde, el 35,76% del censo había acudido a las urnas, frente al 41,65% que se recogía en las anteriores. Hay que esperar a la seis de la tarde de este domingo hasta conocer si el nuevo corte, antes del cierre de los colegios, deja ver una caída consolidada o los datos se recuperan.

Extremadura suele alcanzar una alta participación que rara vez baja del 70%. En 2019 se quedó en un 69,3%, y las de 2023 alcanzaron el 70,35% del censo. Pero esta es la primera vez que la región celebra por separado sus comicios para la Asamblea regional, sin que concurran candidaturas municipales ni nacionales, tras una convocatoria que se ha adelantado por la imposibilidad de aprobar los Presupuestos. Casi 891.000 electores están llamados a las urnas, 27.000 de ellos pueden hacerlo por primera vez, unas urnas que cerrarán a las ocho de la noche.

Un hombre elige una papeleta electoral en un colegio de Cáceres, este domingo. PACO PUENTES Una agente de la Policía Nacional, acompañada de un perro, inspecciona las instalaciones de un colegio electoral en Cáceres como parte del dispositivo de seguridad. PACO PUENTES Ambiente electoral en un colegio de Mérida, este domingo. Jero Morales (EFE) María Guardiola, candidata del Partido Popular a la presidencia de Extremadura, ejerce su derecho al voto en el CEIP El Vivero de Cáceres. PACO PUENTES Un integrante de una mesa electoral recibe los votos emitidos por correo en el colegio público Castra Caecilia de Cáceres. PACO PUENTES Ciudadanos ejercen su derecho al voto en un colegio electoral de Mérida. Javier Cintas (Europa Press) María Guardiola, candidata del Partido Popular a la presidencia de Extremadura, a su llegada al colegio electoral de Cáceres donde ha ejercido su derecho al voto. PACO PUENTES Un votante participa en las elecciones eligiendo su papeleta de forma confidencial en el colegio electoral de Villanueva de la Serena. MAI SAKI Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista a la presidencia de Extremadura, ejerce su derecho al voto en el espacio cultural Rufino Mendoza, en Villanueva de la Serena (Cáceres). MAI SAKI Un hombre selecciona una papeleta electoral en el colegio Castra Caecilia de Cáceres, este domingo. PACO PUENTES La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha ejercido su derecho al voto en un colegio público de Mérida, la capital extremeña, este domingo. JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS (JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS) Una persona deposita su voto en una urna electoral durante la jornada electoral de este domingo en Cáceres. PACO PUENTES Mesas electorales en el colegio público El Vivero de Cáceres durante la jornada electoral, de este domingo. PACO PUENTES Un hombre ejerce su derecho al voto en el colegio Castra Caecilia de Cáceres. PACO PUENTES Óscar Fernández, candidato de Vox a la presidencia de Extremadura, deposita su voto en el CEIP Castra Caecilia de Cáceres. PACO PUENTES Colas de ciudadanos esperan para votar en el colegio Castra Caecilia de Cáceres. PACO PUENTES Varias personas seleccionan las papeletas electorales en un colegio público de Cáceres durante la jornada electoral. PACO PUENTES Un trabajador de Correos lleva a las mesas electorales los votos emitidos al colegio Castra Caecilia de Cáceres. PACO PUENTES Constitución de una mesa electoral en el colegio público Castra Caecilia de Cáceres, este domingo. PACO PUENTES Constitución de las mesas electorales en el Colegio Suárez Somonte en Mérida, este domingo. Jero Morales (EFE)

Los candidatos han animado la participación desde los colegios electorales a los que han acudido a votar, así lo ha hecho la popular María Guardiola, a quien todas las encuestas le dan ganadora. Su contrincante, el socialista Miguel Ángel Gallardo, se ha quejado recientemente de esta convocatoria navideña, que a su parecer ha sido programada en días de fiesta para que la gente no acuda a votar. La fecha imprevista, sin embargo, ha concedido una atención nacional a la convocatoria extremeña como nunca antes.

La ola de frío que ha llegado a todo el país este domingo también se ha hecho notar en Extremadura, donde las primeras nieves han caído en los pueblos más altos, como en Piornal o la sierra de El Torno (Cáceres). El tiempo desempeña un papel protagonista en la participación electoral, máxime en una región como la extremeña, con una población muy envejecida a la que las bajas temperaturas pueden disuadir de acudir a las urnas.

La portavoz del Gobierno extremeño, Elena Manzano, ha comunicado los datos de participación en una jornada que apenas ha tenido incidentes por ahora. Las mesas se constituyeron para abrir a las nueve de la mañana, como estaba previsto, y apenas dos intentos de robo en dos sedes de correos, que investiga la Guardia Civil, han sido mencionados. El primero fue en torno a las 6:45 horas, en Malpartida de Cáceres, donde los guardias confirmaron que no se había logrado la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, ni se ha visto afectado el voto por correo. El segundo fue en Alagón del Río (Cáceres), donde los vándalos no pudieron abrir la puerta de la oficina de correos, pero sí entraron en el Ayuntamiento (edificio anexo) y sustrajeron una pequeña pero indeterminada cantidad de dinero en metálico.

Todos los datos de escrutinio al detalle