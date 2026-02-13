El ministro Torres invita a Felipe González a dejar el PSOE: “Cuando quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces ahí”

El titular de Política Territorial se suma a las críticas por las palabras del expresidente, que aseguró que votaría en blanco si el candidato es Sánchez

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reaccionado este viernes a las críticas del expresidente del Gobierno Felipe González, que el martes dijo que, en las circunstancias actuales y con el actual candidato, no votaría al PSOE sino “en blanco”. En concreto, ha insinuado que González no debería estar en el PSOE y lo ha hecho recordando unas palabras que pronunció Alfredo Pérez Rubalcaba sobre un responsable deportivo. “Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido”, ha indicado, al tiempo que ha señalado que le “apena” escuchar estas palabras del González.

En una entrevista en Canarias Radio, Torres ha manifestado “con absoluta sinceridad” que González “puede opinar lo que quiera”. “Pero él no es cualquiera”, ha añadido. “Cuando yo veo a un compañero que es llamado por partidos y por medios que atacan históricamente a mi organización política, digo que cómo se puede prestar. Yo jamás lo haría”, ha señalado.

El titular de Política Territorial ha reconocido que el Partido Socialista debe hacer autocrítica por los últimos resultados electorales, que es una de las cosas que criticó González este martes en un desayuno del Ateneo. Tampoco comparte las palabras de González la ministra de Educación, Milagros Tolón, que este viernes ha afirmado que “respeta muchísimo” al expresidente del Gobierno.

También el expresidente de la Junta de Andalucía y presidente de honor del PSOE de Andalucía, Rafael Escuredo, invitó a Felipe González a salir de la formación por las críticas vertidas contra el partido que dirige Pedro Sánchez. El que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre 1979 y 1984, se pronunció a través de su perfil en X. En un escueto mensaje, el presidente de honor de la Junta escribió: “Ay!!! Felipe de mi alma ¿por qué no te retiras de una vez y nos dejas en paz?”. “Y no porque nos hagas daño, sino porque nos das pena”, rezaba el duro tuit del exdirigente socialista.