Los resultados de las elecciones de Extremadura, calle a calle

Consulte el ganador en cada sección censal, los votos de cada partido y los cambios desde los últimos comicios

Montse Hidalgo PérezBorja Andrino
Las autonómicas extremeñas han consolidado el dominio del bloque de derechas sobre Cáceres y Badajoz. Los populares han ganado en 761 secciones censales a las que se añaden las 17 con predominio de Vox. La presencia socialista se ha contraído notablemente: la formación liderada por Miguel Ángel Gallardo apenas mantiene 194 secciones, frente a las 528 que dominaba en los comicios de 2023.

En el siguiente mapa puede explorar los resultados de cada sección en detalle:

Ganador 2025
Ganador
Bloques
Partidos
Cambio desde 2023
Ganador 2025
Ganador
Bloques
Partidos 2025
Cambio desde 2023

Las secciones censales son áreas donde viven alrededor de 1.000 personas. Suelen coincidir con el municipio en pueblos pequeños y a veces comprenden apenas dos manzanas en las ciudades. También puede usar los filtros del mapa para ver los apoyos de cada partido o el cambio desde 2023 en cada sección.

