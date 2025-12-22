Los resultados de las elecciones de Extremadura, calle a calle
Consulte el ganador en cada sección censal, los votos de cada partido y los cambios desde los últimos comicios
Las autonómicas extremeñas han consolidado el dominio del bloque de derechas sobre Cáceres y Badajoz. Los populares han ganado en 761 secciones censales a las que se añaden las 17 con predominio de Vox. La presencia socialista se ha contraído notablemente: la formación liderada por Miguel Ángel Gallardo apenas mantiene 194 secciones, frente a las 528 que dominaba en los comicios de 2023.
En el siguiente mapa puede explorar los resultados de cada sección en detalle:
Ganador 2025
Cargando
Las secciones censales son áreas donde viven alrededor de 1.000 personas. Suelen coincidir con el municipio en pueblos pequeños y a veces comprenden apenas dos manzanas en las ciudades. También puede usar los filtros del mapa para ver los apoyos de cada partido o el cambio desde 2023 en cada sección.