Trump reconoce que conversó con Maduro: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”

El presidente dice que no hay que interpretar que el mensaje en el que anunciaba el cierre del espacio aéreo venezolano como el preludio de “un ataque inminente”

El presidente de Estados Unidos ha confirmado este domingo a los periodistas que viajaban en el Air Force One que la semana pasada mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al que Estados Unidos considera el líder del cártel de los Soles, una organización que el Departamento de Estado acaba de clasificar como organización terrorista. “No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí”, reconoció Trump cuando regresaba en avión de pasar unos días en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida, donde se escapa los fines de semana para jugar al golf.

La conversación telefónica, adelantada por The New York Times el pasado viernes, se produjo en plena escalada verbal y militar entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Trump ha dado la orden de lanzar una guerra contra el narcotráfico que procede de Latinoamérica. Ha fijado en Venezuela su principal objetivo. La Casa Blanca considera al país caribeño un narcoestado y a Maduro el líder de un supuesto grupo criminal llamado el cártel de los Soles. Las autoridades estadounidenses no han aportado pruebas sobre esas acusaciones.

El contacto telefónico podría abrir una vía diplomática para un conflicto que dura ya mucho tiempo. Durante el primer mandato de Trump, entre 2016 y 2020 ya amenazó a Maduro con acciones si no cedía el poder. Trump considera al líder venezolano un presidente ilegítimo tras las supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2014.

El presidente restó importancia al mensaje que publicó el sábado en Truth, su red social, a través de la que expresa sus opiniones, en el que advertía sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano. ”No le des más importancia”, respondió cuando se le preguntó sobre ello. Y advirtió de que el comentario sobre el cierre del espacio aéreo venezolano no implica un ataque inminente de ejército estadounidense en territorio del país caribeño. “No leas nada entre líneas”, insistió.

Donald Trump habla con los periodistas en el Air Force One, este domingo. Alex Brandon (AP)

Al presidente Trump le gusta amenazar con la idea de una intervención militar inminente. El pasado jueves, durante el discurso con motivo del día de Acción de Gracias, aprovechó para advertir de que Estados Unidos empezará “muy pronto” a detener a los “narcotraficantes” de Venezuela. “Por tierra es más fácil”, dijo. “Les hemos avisado: Dejen de mandar veneno a nuestro país”, añadió, en referencia al tráfico de drogas del que responsabiliza al régimen chavista.

Estados Unidos lanzó el 2 de septiembre la Operación Lanza del Sur contra los cárteles del narcotráfico. La Administración Trump sitúa, sin pruebas, el epicentro de la actividad de estos supuestos grupos en Venezuela, un país al que La Casa Blanca considera un narcoestado. Desde entonces, el ejército estadounidense ha lanzado 21 ataques contra narcolanchas que navegaban por aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, en las que ha asesinado a 83 personas. Estas operaciones militares, ordenadas por Pete Hegseth, secretario de Defensa, no contaban con respaldo judicial ni con el aval del Congreso de los Estados Unidos.

Precisamente, la primera de estas operaciones va a ser investigada por las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos por sospechas de crímenes de guerra. Según una información adelantada por The Washington Post, el 2 de septiembre se produjo un bombardeo contra una narcolancha con 11 tripulantes. Dos de ellos sobrevivieron al primer impacto, pero, según la publicación estadounidense, se ordenó otro ataque para cumplir con las directrices del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Este niega las acusaciones.

El hostigamiento de Estados Unidos al régimen de Maduro no tiene muchos precedentes en la historia. Quizá lo más parecido fue la operación para deponer al dictador panameño Manuel Antonio Noriega, en 1989. Aunque las fuerzas militares estadounidenses aún no han llegado a ese punto.

El presidente Trump, sin embargo, ha ordenado el mayor despliegue de tropas en la región en décadas. Hay miles de soldados preparados junto a Venezuela, con apoyo aéreo y marítimo. Hace unas semanas, se incorporó a la misión el mayor y más avanzado portaviones de la marina estadounidense, el USS Gerald R. Ford, junto a otros buques de guerra. La presión sobre el régimen de Maduro es asfixiante. Más allá de las sanciones económicas se suma el hostigamiento militar.