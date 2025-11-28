Trump amenaza con empezar “muy pronto” a detener el tráfico de drogas desde Venezuela “también por tierra”

El presidente de EE UU advierte a Maduro del próximo paso tras las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. “Les hemos avisado: dejen de mandar veneno a nuestro país”, dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este jueves una audiencia virtual con miembros de las Fuerzas Armadas con motivo de la celebración del día de Acción de Gracias para elevar un poco más su tono con un nuevo bandazo en plena escalada retórica y militar con Venezuela.

Trump amenazó con empezar “muy pronto” a detener a los “narcotraficantes” de ese país por tierra, y continuar así la tarea empezada con la campaña de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el Ejército estadounidense en aguas del Caribe, que el republicano considera un éxito. “Por tierra es más fácil”, dijo. “Les hemos avisado: Dejen de mandar veneno a nuestro país”, añadió, en referencia al tráfico de drogas del que responsabiliza al régimen chavista.

Desde el pasado 2 de septiembre, en el marco de una operación que Washington bautizó retrospectivamente Lanza del Sur, Estados Unidos ha bombardeado al menos 21 embarcaciones y ha asesinado al menos a 83 personas, la mayoría en aguas del Caribe y cerca de la costa venezolana. Más allá de los vídeos en los que se ve cómo esas supuestas narcolanchas saltan por los aires, las autoridades estadounidenses no han aportado pruebas en ninguno de esos ataques de que los objetivos estuvieran implicados en tareas de narcotráfico. Tampoco, sobre la identidad de los tripulantes asesinados.

Largo fin de semana

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere transportar [drogas] por mar, por lo que comenzaremos a detenerlos también por tierra”, explicó Trump en el encuentro virtual con militares estadounidenses, en el que participó desde su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), adonde se desplazó para pasar el largo fin de semana de Acción de Gracias.

El presidente estadounidense acusa a Venezuela de estar implicado en el tráfico ilegal de estupefacientes que ha provocado la mayor crisis de drogas de la historia del país, sobre todo a causa del fentanilo, pese a que está probado que ese potente opiáceo llega a Estados Unidos desde México y, en menor medida, desde China, y no por la ruta del Caribe ahora militarizada. Tras ese pretexto, los analistas de Washington identifican otra estrategia: elevar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y, a la postre, forzar un cambio de régimen.

El despliegue naval en el Caribe empezó a finales de agosto y se ha ido incrementando desde entonces. La incorporación del Gerald Ford, el mayor portaaviones de la Armada estadounidense, marcó hace un par de semanas un punto de inflexión en los operativos contra esas supuestas narcolanchas. Desde el pasado lunes, además, el Departamento de Estado cataloga oficialmente como organización terrorista al denominado Cartel de los Soles, una red criminal de difusos contornos a cuya cabeza sitúa al propio Maduro, por el que las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa, doblada durante el verano, de 50 millones de dólares.

En paralelo a la escalada militar, Trump ha lanzado esta semana mensajes que dejan entrever la posibilidad de una negociación entre la Casa Blanca y la cúpula del chavismo. El presidente sugirió que estaría dispuesto a hablar con el líder bolivariano para “salvar vidas”, pero agregó que si las cosas no salen “por las buenas” no tendría inconveniente en lograr su propósito “por las malas”.

Aún no está claro si esa conversación entre ambos líderes se producirá. Mucho menos hay una fecha fijada.

La idea de que Trump está abierto a hablar indica que el presidente de Estados Unidos podría estar dudando de una intervención militar en Venezuela, pese a las presiones de parte de su Gabinete, con Marco Rubio, secretario de Estado, a la cabeza. Tanto su base de seguidores más fiel, el movimiento MAGA (Make America Great Again), como la opinión pública de su país se oponen a la idea de una intervención en el extranjero. Las últimas encuestas fijan en un 70% el porcentaje de quienes no verían con buenos ojos una aventura bélica en el Caribe.

Por su parte, Maduro ha mantenido en las últimas semanas un comportamiento ambivalente, al menos en público. Del franco desafío al talante contemporizador, en sus frecuentes apariciones, el presidente venezolano lo mismo se revuelve contra las amenazas de Estados Unidos con arengas a la población civil a que se movilice para defender la soberanía del país caribeño que hace llamamientos a la paz y a la concordia con canciones y bailes si hace falta.