La irrupción de Sergio Ramos en la venta del Sevilla, de leyenda del fútbol a posible propietario

“Que este año nos sorprenda con oportunidades inesperadas y nos regale la alegría de cumplir nuestros sueños. ¡Vamos a por ello!”. Estas palabras de Sergio Ramos en sus redes sociales, nada más trascender su irrupción en la carrera por comprar el Sevilla, son la única respuesta que se conoce del campeón del mundo en torno a una noticia que se destapó este jueves y ha creado una gran convulsión en el fútbol nacional. Que una leyenda como él pretenda hacerse con el club de sus amores y en donde se crió como futbolista ha revolucionado la actualidad del club andaluz.

El primer impacto de la aparición de Ramos en la carrera por la compra del club andaluz llena de ADN sevillista un proceso que, aparentemente, iba a acabar de manera evidente con capital extranjero al mando de la entidad. Desde que los grandes accionistas del Sevilla decidieron poner en venta su paquete de acciones el pasado mes de septiembre, han sido varias las ofertas que han llegado al club. Una de ellas, financiada con dinero americano, presuntamente habría llegado a ofrecer 3.500 euros por cada una las 103.467 acciones que pertenecen a las cuatro grandes familias sevillistas dueñas del club. Por orden de relieve, la familia Del Nido, con el 28% de las acciones; José Castro, vicepresidente actual, y el denominado Grupo de Utrera más la familia Alés, con un 23%; la familia Carrión, con un 15%; y el llamado Grupo de los Americanos que controla aproximadamente otro 15%.

Más información Sergio Ramos lidera a un grupo de inversores para comprar el Sevilla

La oferta de Sergio Ramos llegó en un momento en el que trascendió que el proyecto americano rebajó su oferta inicial después de que una Due Dilligence (auditoría exhaustiva) haya analizado la situación financiera del Sevilla. La rebaja de los 3.500 euros por acción habría sido considerable. No obstante, este diario puede constatar que uno de los grandes accionistas del club no ha recibido de manera oficial ninguna oferta de este grupo americano por sus acciones ni tampoco tenía conocimiento de una retirada o marcha atrás del mismo.

Tampoco es fácil conocer la deuda exacta del Sevilla. Su presidente, José María del Nido Carrasco, situó la deuda neta en 66 millones de euros y el club presentó pérdidas por 50 millones en la pasada junta de accionistas del 15 de diciembre. Es posible que el análisis de las cuentas de la entidad haya deparado más pérdidas.

Además de esta oferta americana, sí llegó otra del empresario sevillano Antonio Lappi que fue notificada en esta ocasión a todos los grandes accionistas del club y que fue rechazada por todos ellos por ser considerada insuficiente en el aspecto económico. La oferta de Lappi era de 2.490 euros por acción a pagar en dos plazos. Un 60% a la firma de la compraventa accionarial y un 40% restante después de analizar con profundidad las cuentas del Sevilla. Esta oferta sevillana, denominada Tercera Vía en la capital de Andalucía, permanece a la espera. Lappi era consciente de la dificultad de que un grupo pudiera pagar a 3.500 euros cada acción del Sevilla sin conocer a fondo la realidad económica del club.

El Bayern y Monchi

La irrupción de Sergio Ramos presenta una pieza nueva e importante en el tablero. Según destacó ayer Radio Sevilla, de la Cadena SER, el camero cuenta con el dinero para acometer la operación. Aunque no ha trascendido qué inversores acompañarían al todavía futbolista. En medio de un gran secretismo y en una operación que tiene muchos matices, algunos grandes accionistas ven con buenos ojos la aparición de Ramos y otros todavía no tienen ninguna constancia oficial de la presentación de una oferta. Tampoco en el club se ofrece la más mínima información oficial acerca de unos movimientos que, según se comenta, atañen a sus accionistas y no al funcionamiento de la propia entidad.

Con Lappi a la espera y Ramos en la carrera, parece algo más lejana la opción de que el Sevilla acabe en manos de capital extranjero. Si eso se produjera, la sola presencia de Ramos como representante o punta de lanza de un capital foráneo apaciguaría los ánimos de la masa social del Sevilla. Al menos de manera inicial, aunque no total, puesto que la figura de Ramos todavía siembra alguna división en el sevillismo después de su enfrentamiento con los Biris en enero de 2017 tras de ser pitado por buena parte del campo cada vez que pisaba el Sánchez Pizjuán con la camiseta del Madrid. La reconciliación casi total se forjó en el curso 2023-24, cuando Ramos se enfundó el uniforme del Sevilla por segunda vez después de su marcha al Madrid en el verano de 2005. El campeón del mundo, no obstante, solo duró un curso en el Sevilla ante un escenario deportivo e institucional cada vez más inestable. Incluso Quique Sánchez Flores, su último entrenador en el club andaluz, se atrevió a definir su adiós en el verano de 2024. “No quería ser partícipe de una situación catastrófica”, afirmó el técnico.

Con la posibilidad de un Ramos en el palco en una función que todavía no ha quedado definida, existiría la intención de revivir el modelo del Bayern de Múnich, con grandes jugadores como Karl Heinz Rummenige en la dirección del club representando al capital propietario de la entidad. Una fórmula que, sin duda, aliviaría las reticencias al dinero extranjero como propiedad del Sevilla. La afición teme que la llegada de fondos sin ligazón con la ciudad ni pasado sevillista pueda repetir las experiencias fallidas de clubes como el Valencia o el Málaga. Ramos, que todavía no ha comunicado de forma oficial su retirada como futbolista tras desvincularse del Rayados de Monterrey, no podría jugar en el Sevilla ni en la Liga siendo propietario porque así lo dicta la legislación española.

“Es un tema en el que no me meto. A Sergio lo respeto como jugador y como hombre; es una leyenda a nivel mundial”, afirmó ayer Matías Almeyda, entrenador del primer equipo, cuando se le preguntó por Ramos.

Hay también un último apunte importante en todo este embrollo de la venta del Sevilla y es el papel de Monchi. Atado por la candidatura de Lappi, la posible aparición de Monchi en el proyecto de Ramos cobra fuerza en Sevilla. A Ramos y al exitoso director deportivo les une una relación profesional en la gestión del San Fernando, el club gaditano de la localidad de origen de Monchi y en donde ahora está volcado tras salir del Aston Villa. Muchos jugadores del San Fernando son de la agencia de René Ramos, el hermano de Sergio, figura también importante en los negocios del campeón del mundo.

El silencio fue la respuesta de Monchi cuando este medio le preguntó por si la candidatura de Ramos había contactado con él. El modelo de éxito reciente del Sevilla se entendió entre las grandes familias en el gobierno del club siempre con Monchi en la gestión deportiva. Él responde de esos éxitos entre 2006 y 2023.

Con o sin los Ramos y con Monchi en la retaguardia, la venta del Sevilla se ha convertido en un auténtico galimatías. Aunque el trasvase al capital extranjero parece ahora más lejano.