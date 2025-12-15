Boric llama a Kast: “Va a conocer también, en algún momento, lo que significa la soledad del poder”

El presidente de Chile felicita a su sucesor en el Palacio de La Moneda, el ultraconservador y fundador del Partido Republicano, y marca su primer hito de despedida del Gobierno

El presidente Gabriel Boric llamó por teléfono a José Antonio Kast, candidato de las derechas y fundador del Partido Republicano, de la derecha extrema, tras su triunfo en la segunda vuelta de este domingo, 14 de diciembre. En una conversación que duró casi cinco minutos y fue transmitida en vivo por los medios de comunicación, el mandatario chileno aseguró que para él no se trataba solo de un acto protocolar: “Le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro [...]. Yo estoy muy orgulloso de la democracia, independiente de quienes celebren, de quienes estén tristes con el resultado de hoy; Chile de alguna manera se consolida de una forma que a todos nos enorgullece”.

El gesto, que está cargado de simbolismo institucional, marca el primer hito de la transición de un Chile que ha virado de la izquierda a la derecha más dura desde el retorno de la democracia en 1990.

Está previsto que Boric reciba a su sucesor este lunes, cerca de las once de la mañana (horario de Chile), en el Palacio presidencial para dar comienzo al proceso de traspaso de mando, un proceso que en Chile suele extenderse por varios meses y que se rige por una estricta tradición republicana. “Va a contar con todas las facilidades, con todo lo que se requiera; las coordinaciones podremos hacerla a su debido tiempo”, dijo Boric a Kast. Tendrán, además, una conversación en privado. “Siempre viene bien porque va a conocer también, en algún momento, lo que significa la soledad del poder y en donde hay que tomar decisiones muy difíciles. Creo importante, por el bien de la patria, transmitirle parte de los aprendizajes que hemos tenido acá”, le dijo el presidente a quien le sucederá en La Moneda.

El resultado de este domingo no fue una sorpresa. Kast había encabezado todas las encuestas previas, superando con holgura a la comunista Jeannette Jara, candidata hasta hoy de la izquierda, que en la primera vuelta del 16 de noviembre no logró superar el 30% de los votos, el techo histórico del Gobierno de Boric.

Horas antes de conocerse la derrota electoral para la izquierda, la más dura sufrida por este sector en las últimas tres décadas, el presidente Boric había confirmado públicamente su compromiso con la institucionalidad democrática, independientemente del signo político del vencedor. “Me ha tocado ver, tanto presencialmente como por medios de comunicación, en muchos países en donde los cambios de mando son una tensión, incluso independiente de quién sea el o la ganadora”, dijo este domingo por la mañana, tras votar en Punta Arenas, en la región de Magallanes. “Quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena”, aseguró, dirigiéndose tanto a Jara como a Kast.

La llamada a Kast constituye el inicio de la despedida del frenteamplista del Gobierno. Boric dejará el Palacio de La Moneda el 11 de marzo de 2026, con 40 años recién cumplidos, tras un mandato marcado por los fracasos de dos procesos constituyentes –el primero liderado por la izquierda–; escándalos de corrupción en el que estuvieron involucrados miembros de su partido, el Frente Amplio, entre ellos el caso Convenios; una economía adversa y la inseguridad pública, la principal preocupación de los chilenos ante una nueva delincuencia transnacional que comete asesinatos más violentos vinculados al crimen organizado.

La derrota de Jara abre, además, una etapa inédita para la izquierda y la centroizquierda chilenas, obligadas a examinar su lugar en el tablero político. Durante la mañana, Boric había descartado que el resultado pudiera leerse como un plebiscito sobre su gestión. “Chile está decidiendo su futuro”, afirmó, subrayando que “acá se gobierna hasta el último día”.

El presidente saliente defendió también el legado de su Administración y sostuvo que no se trata de evaluaciones personales. “Es la ciudadanía la que deberá juzgar si aquello ha contribuido al bienestar del país o no”, dijo. Como ha señalado la académica Stéphanie Alenda, de la Universidad Andrés Bello y directora del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina (CRISPOL), en una columna publicada en EL PAÍS, la irrupción de Kast no surge de la nada, sino que es el resultado de la acumulación de miedos y malestares que la política tradicional no ha logrado dar respuestas. “Aunque el resultado no puede considerarse fortuito, sería apresurado leerlo como la cristalización de un nuevo clivaje político estable entre restauración y refundación. Desde 2010, la política chilena ha entrado en una secuencia de alternancias cada vez más rápidas, que recuerdan a un movimiento pendular sin punto de equilibrio", comentó.

Desde las elecciones de 2021, cuando Boric derrotó a Kast con 11 puntos de ventaja, ambos políticos han sido protagonistas de varios choques. En esta campaña presidencial estos roces se vieron intensificados.