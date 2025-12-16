Sánchez admite errores, pero resiste: “Si tengo que aguantar fango, lo haré”
La comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance del año queda marcada por los casos de corrupción y acoso sexual dentro del PSOE
Pedro Sánchez compareció el lunes en La Moncloa en su momento más frágil. Le pesan los casos de corrupción y la gestión tardía de denuncias de acoso en el PSOE. Aun así, descarta elecciones y rechaza el cambio profundo que le pide Sumar.
El jefe del Ejecutivo se apoya en el avance de la ultraderecha para defender que la legislatura debe agotarse. La gran incógnita es si la crisis le dejará margen para hacer los cambios que necesita.
Ana Fuentes conversa con Carlos E. Cué, también participan en este episodio Irene Dorta y José Marcos.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
