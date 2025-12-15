Ir al contenido
En vídeo
Pedro Sánchez. Foto: Claudio Álvarez
PEDRO SÁNCHEZ

El balance político de Sánchez, en cinco momentos

El presidente del Gobierno ha resumido el año, ha negado la financiación irregular del PSOE y ha asegurado que han actuado con contundencia en los casos de acoso sexual

El País
Pedro Sánchez pide calma a los suyos mientras los socios le presionan para que se mueva

Carlos E. Cué / Paula Chouza | Madrid
Pedro Sanchez

Pedro Sánchez: “El feminismo nos da lecciones. A mí el primero. Pedimos perdón y actuamos”

Carlos E. Cué | Madrid

