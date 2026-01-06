El ‘Cap Nen Sense Joguina’ de SER Catalunya supera los 100.000 euros de recaudación en un récord histórico

La subasta solidaria de la emisora y el Casino l’Aliança del Poblenou destina un tercio de la recaudación a proyectos de UNICEF en la franja de Gaza

La tradicional campaña del Cap Nen Sense Joguina, coorganizada por SER Catalunya y el Casino l’Aliança del Poble Nou, ha logrado este año cerrar su subasta solidaria con una recaudación que supera por primera vez los 100.000 euros. Un vestido de Rosalía, el manuscrito de Serrat de Paraules d’amor con ilustración de Mariscal, una lámina original de Ibañez, o un “Perro Sanxe”, el juguete donado por el Presidente del Gobierno, fueron algunos de los grandes protagonistas de la noche de Reyes que permitieron acanzar el récord.

Más de 50 objetos donados por grandes personalidades se subastan durante una maratón de radio conducida por la histórica presentadora Rosa Badia y el periodista deportivo Joan Tejedor. El resultado es una cifra inimaginable de recaudación hasta ahora: 106.610 euros, un 60% más que el año pasado, que ya había sido el más alto de la historia con 65.000 euros.

Después de casi 60 años de tradición, el Cap Nen Sense Joguina ha hecho historia y no solo por el importe de la recaudación. Por primera vez, la magia y la solidaridad de esta campaña llegan a la infancia en la Franja de Gaza, en concreto, a los trabajos dirigidos por Unicef, a los que se ha destinado casi un tercio de la recaudación, 30.000 euros.

La aportación se ha realizado a través de una alianza entre Unicef y el Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha anunciado durante el programa, desde el Estudio Toresky de Ràdio Barcelona, la aportación extraordinaria a través del Distrito 11 del Ayuntamiento. “En un viaje a medias en verano, digo a medias porque Israel no nos dejó hacerlo entero, recuperamos una idea muy bonita como es la del Distrito 11 Sarajevo, cuando la ciudad de Barcelona, en plena guerra de Bosnia, articuló una fórmula de cooperación con otra ciudad creando un distrito nuevo en la ciudad. Y lo que hemos hecho es declarar el Distrito 11 la ciudad de Palestina”.

Jose María Vera, director ejecutivo de Unicef en España, ha participado en el programa para agradecer y subrayar la urgencia de cualquier tipo de ayuda. Vera es una de las muchas voces que han pasado por la maratón de casi ocho horas de radio: Jordi Évole, Manel Fuentes, el actor de La sociedad de la nieve Santi Vacas, el periodista de RAC1 Jordi Basté, el actor y director de teatro Àngel Llàcer, el actor Carlos Areces o Víctor Fernández Clares, cantante del grupo Ladilla Rusa, además del equipo de SER Catalunya.

La música también acompañó a Rosa Badia y Tejedor, el programa contó con actuaciones como la de los protagonistas del musical El fil invisible, que abrieron el paso a actuaciones como la de Jofre Bardagí interpretando Paraules d’amor y la del exconcursante de Operación Triunfo Max Navarro.

Un vestido firmado por Rosalía, un manuscrito de Serrat, las botas de Putellas y un “Perro Sanxe”, entre los objetos más licitados

No ha ocurrido durante los casi sesenta años de historia del ‘Cap Nen Sense Joguina’, pero ya es una tradición que Rosalía y Serrat sean las estrellas de la subasta. En esta edición, el objeto más valioso (adjudicado por 6.150 euros) ha sido el vestido y el disco de oro de Dolerme, ambos firmados por la artista de Sant Esteve Sesrovires. El segundo puesto se queda en Cataluña y en la música: el cuadro con la letra de Paraules d’amor de Serrat, ilustrado por Mariscal, ha alcanzado los 4.750 euros.

Entre los más destacados, ha estado el bombín de Sabina que ha llegado a los 4.100 euros, un original de Ibáñez en 3.500 euros, la pieza de la cruz de la Sagrada Família que ha alcanzado los 3.000 euros; y el cuadro de TVBoy adjudicado por 2.750 euros, así como la camiseta firmada por Pedri adjudicadas por 2.050 euros y las botas de Alexia Putellas por 1.400 euros.

Pero, para el Cap Nen Sense Joguina no solo cuenta el precio. Entre los objetos más originales están Perro Sanxe, el jueguete cedido por el presidente del Gobierno español, por 1.650 euros; un original de Julio Rey por 1.600 euros; y la maleta y el balón de rugby de La sociedad de la nieve firmados por J. A. Bayona, una experiencia para ir a Sevilla al estreno del programa Lo de Évole, con Jordi Évole, la peluca de Rigoberta Bandini y la claqueta de la película Romería de Carla Simón.

Los patrocinadores como el Consorci de la Zona Franca, La Nit d’Els 40 o El Corte Inglés también han colaborado a hacer posible este récord histórico que marca una nueva línea de meta a la subasta solidaria de SER Catalunya y el Casino l’aliança del Poble Nou, según ha señalado Joan Alegre, director de la emisora: “Ha sido un Cap Nen Sense Joguina sin precedentes, podemos estar muy contentos de lo vivido, pero nos pone un reto de cara al año que viene, a ver qué ocurre en la 60 edición”.