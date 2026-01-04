SER Catalunya subasta un ‘Perro Sanxe’ del despacho del presidente del Gobierno

Durante más de dos años, el presidente del Gobierno ha tenido en su despacho de Moncloa una impresión 3D de un Perro Sanxe, una figura de un perro con un pañuelo rojo sentado encima del Congreso de los Diputados. Se trata de un regalo que le hicieron desde el PSOE después de ser investido presidente en 2023. Durante la campaña de aquellas elecciones generales, se hizo viral la expresión Perro Sanxe. Primero como una crítica, pero rápidamente se convirtió en un meme, que hasta el mismo presidente reconoció que le había hecho gracia. Al revalidar la presidencia, un diputado adaptó uno de los diseños que circulaban por las redes y lo convirtió en una figura de decoración.

El Perro Sanxe será uno de los más de cincuenta objetos que el programa solidario de SER Catalunya Cap Nen Sense Joguina subastará durante la noche de Reyes para recaudar fondos para comprar juguetes para niños y niñas vulnerables de Barcelona. En esta edición, la 59ª, una parte de la recaudación irá destinada a proyectos humanitarios de UNICEF en Gaza.

La tradicional maratón radiofónica empezará a las siete de la tarde y se alargará hasta la madrugada. El programa se emitirá desde el estudio Toresky de Ràdio Barcelona y se podrá seguir a través de todas las frecuencias de la Cadena SER en Cataluña y también a través de YouTube. Rosa Badia y Joan Tejedor serán los encargados de conducir el programa, que también contará con las actuaciones musicales del concursante de Operación Triunfo Max Navarro, del músico Jofre Bardagí y del musical El Fil Invisible.

Sánchez no es el único político que ha colaborado con la iniciativa solidaria. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofrecido la camiseta que llevó para correr la maratón de Barcelona y, además, invita a su comprador a salir a correr una hora con él. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cedido una pelota de baloncesto firmada por Pau Gasol. Y entre los objetos subastados también está el chándal que llevó el diputado de ERC Gabriel Rufián al programa La Revuelta y el diccionario que usó el expresident Carles Puigdemont para aprender alemán durante los cuatro meses que vivió en Alemania.

Rosalía y Serrat, los platos fuertes de la noche

Año tras año, algunos de los objetos más cotizados son los de Rosalía y Joan Manuel Serrat. Es el cuarto año consecutivo que la cantante de Sant Esteve Sesrovires participa en el programa, en esta edición con dos objetos que se subastan juntos: un vestido verde y el disco de oro, firmado, de su sencillo Dolerme, que publicó en 2020. En 2023, el casco de moto que utilizó Rosalía en un videoclip de promoción de Motomami se llegó a adjudicar por 8.200 euros, el récord histórico de un objeto del programa.

Por otro lado, Serrat es ya un colaborador histórico del Cap Nen Sense Joguina. Este año ha ofrecido una lámina con el estribillo de la canción Paraules d’amor escrito a mano y acompañado de dibujos del artista Javier Mariscal a su alrededor.

En total, se subastarán 53 objetos, para intentar superar los 65.850 euros recaudados el año pasado, récord histórico de la iniciativa impulsada por el Casino l’Aliança del Poblenou y Ràdio Barcelona. La lista completa de objetos que se subastan se puede consultar en la página web de SER Catalunya. De hecho, ya está abierta la posibilidad de hacer ofertas online vía WhatsApp