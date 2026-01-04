De Serrat a Rosalía, las estrellas del ‘Cap Nen Sense Joguina’ de SER Catalunya

La 59ª edición del programa solidario de la noche de Reyes subasta un vestido y un disco de oro de la artista de Sant Esteve Sesrovires y un manuscrito con la letra de ‘Paraules d’amor’ del cantante del Poble Sec

SER Catalunya organiza este martes la 59ª edición del programa especial Cap Nen Sense Joguina, la tradicional subasta solidaria de la noche de Reyes, para recaudar fondos para comprar juguetes para niños y niñas en riesgo de exclusión social de Barcelona. Como novedad, este año una parte de la recaudación se destinará a proyectos humanitarios en Gaza de la mano de UNICEF. La cantante Rosalía ha colaborado con el programa por cuarto año consecutivo. En esta ocasión, con dos objetos que se subastan juntos: un vestido verde y el disco de oro, firmado, de su sencillo Dolerme, que publicó en 2020.

Los objetos de Rosalía han sido de los más cotizados en las últimas ediciones. El año pasado, el traje de la presentación de El Mal Querer se adjudicó por 2.500 euros. En 2024, se recaudaron 7.000 euros solo con el vestido rojo de la gira Motomami. Y el récord histórico de precio de un objeto del programa se consiguió en 2023, con el casco de moto que utilizó Rosalía en un videoclip de promoción del mismo disco, que se adjudicó por 8.200 euros.

En esta edición tampoco faltará un objeto cedido por el cantante Joan Manuel Serrat. Este año, se trata de una lámina con una estrofa de la canción Paraules d’amor escrita a mano, acompañada de una ilustración hecha por el artista Javier Mariscal. Serrat es un colaborador histórico del Cap Nen Sense Joguina. Sin ir más lejos, el año pasado, el objeto más preciado fue una gorra con su dedicatoria que se subastó por 3.500 euros. Y hace tres años, se llegaron a pagar 5.000 euros por la americana que llevó en su último concierto.

El estudio Toresky de Ràdio Barcelona acogerá la maratón radiofónica, que empezará a las siete de la tarde y se alargará hasta la madrugada. Se podrá seguir a través de todas las frecuencias de la Cadena SER en Cataluña y también a través de YouTube. Rosa Badia y Joan Tejedor serán los encargados de conducir el programa, que también contará con las actuaciones musicales del concursante de Operación Triunfo Max Navarro, del músico Jofre Bardagí y del musical El Fil Invisible.

La lista completa de objetos que se subastan se puede consultar en la página web de SER Catalunya. De hecho, ya está abierta la posibilidad de hacer ofertas online vía WhatsApp. Entre las decenas de objetos hay varios de personalidades del mundo del deporte, como las camisetas del Barça firmadas de Pedri y Raphinha, las zapatillas de Alèxia Putellas o un balón de baloncesto firmado por Pau Gasol.

Hay también objetos del mundo del cine, como la claqueta que utilizó Carla Simón en el rodaje de Romería, una réplica de la capa de la última película de Superman o el balón de rugby de la película La sociedad de la nieve firmado por Juan Antonio Bayona. Además, se subastará una figura de un Perro Sanxe, cedida por el presidente del Gobierno. Se trata de una impresión 3D que Sánchez ha tenido en su despacho de Moncloa durante dos años. En total, se subastarán 53 objetos, para intentar superar los 65.850 euros recaudados el año pasado, récord histórico de la iniciativa impulsada por el Casino l’Aliança del Poblenou y Ràdio Barcelona.