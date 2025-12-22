Illa entrega la Medalla de Oro de la Generalitat a Joan Manuel Serrat y a Núria Espert
El ‘president’ expresa su orgullo por cómo el cantante y la intérprete han “promovido la fraternidad con el resto de España”
Y en el Palau sonaron los versos de El meu carrer. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregado este lunes la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción que otorga la institución, al cantautor Joan Manuel Serrat y a la actriz Núria Espert, que no ha podido acudir y ha recogido la medalla su nieta, la también intérprete y directora escénica Bárbara Lluch.
En un acto en el Palau de la Generalitat, Illa ha expresado su orgullo por cómo Serrat y Espert hayan “promovido la fraternidad con el resto de España” y la hayan fortalecido con una canción, unos versos o una interpretación teatral.
“El profundo agradecimiento que condensa (la medalla) no se puede medir ni tampoco tiene precio. Es el agradecimiento profundo de todo un país, el vuestro, de toda Cataluña”, ha sostenido Illa.
El presidente ha destacado que sus trayectorias son “profundamente catalanas, por eso, profundamente universales” y ha asegurado que son referentes de una cultura abierta y la lengua, de los valores cívicos, de libertad y de solidaridad, en sus palabras.
Lluch ha recogido la medalla de Oro en nombre de su abuela, quien ha agradecido el galardón en un vídeo en el que ha expresado su honor por compartirlo con Serrat, y ha concluido: “Siento mucho no haber podido asistir a este acto, pero estoy segura de que mi nieta Bárbara os transmitirá mi emoción por este reconocimiento”.
“De mi abuela aprendí lo que es el amor incondicional. De ella aprendí lo que es la pasión y el sacrificio”, ha destacado la nieta de Espert, quien ha asegurado que el premio ha hecho a su abuela muy feliz.
Solo con una democracia en justicia y en libertad nuestra capacidad de convivir, de tratar de entender al que es diferente, solo con eso encontraremos un camino que nos conduzca al futuroJoan Manuel Serrat, al recibir su medalla
Serrat ha recibido la Medalla de Oro de parte de Illa, feliz, ha dicho, por compartirla con Núria Espert, y ha puesto en valor el apoyo que tuvo de su familia cuando decidió dedicarse a la música: “He tenido mucha suerte en la vida”.
Asimismo, ha subrayado sus orígenes en una familia de clase obrera, y ha destacado: “Es maravilloso poderse sentirse obrero y pertenecer a una clase que dignamente avanza y hace avanzar a un país”.
“Solo con una democracia en justicia y en libertad, solo con un sistema que refuerce nuestra tolerancia, nuestra capacidad de convivir, de tratar de entender al que es diferente, solo con eso encontraremos un camino que nos conduzca al futuro”, ha concluido.
Tras recibir la medalla, Serrat ha interpretado, junto Joan Albert Amargós al piano, la canción El meu carrer.
Compromiso cívico y humanista
El Govern ha decidido homenajear a Serrat por su trayectoria artística y su “profundo compromiso cívico y humanista”, y le ha destacado como figura absolutamente capital para la cultura catalana y una gran figura de la cultura universal.
En el caso de Espert, el Ejecutivo ha destacado que se trata de “una de las grandes figuras en las artes escénicas” en Cataluña, pero también a nivel internacional, y ha distinguido a su versatilidad, exigencia artística, talento, habilidad y destreza a la hora de interpretar repertorios clásicos y contemporáneos.
