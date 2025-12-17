Mientras tanto, en el X del presidente

Una mirada al país real, donde hubo paro armado, ataques de disidentes y el de Gustavo Petro, con física cuántica y el nuevo presidente de Chile

‌Cada martes, cuando me siento a hacer un resumen completo sobre lo que ocurrió en Colombia en los últimos días, me enfrento a dos países: el que ocurre de carne y hueso y el de la cuenta de X del presidente Gustavo Petro.

Estos días, la realidad mostró esa disonancia y me puso a pensar qué siente un habitante de un pueblo selvático con la guerra encima al ver al mandatario colombiano invertir tiempo en escribir larguísimos textos sobre temas disímiles y a veces lejanos o responder a tuiteros, pelear con exministros y compartir canciones sobre su legado. Es claro que no es el único presidente que lo hace, y que su antecesor Iván Duque se armó su propio programa de televisión para hablar no solo de salud. Son tiempos de mandatarios que retuitean memes, noticias falsas y videos hechos con inteligencia artificial, desde Estados Unidos hasta Argentina.

Pero este boletín es sobre Colombia. Y en Colombia, que es bastante convulso, esto fue lo que ocurrió:

‌Mientras la guerrilla del ELN decretaba un paro armado y asesinaba al conductor de una ambulancia en Puerto Santander; mientras esa guerrilla incineraba un bus intermunicipal en Valdivia (Antioquia), en el noroccidente y destruía un peaje en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja; y quemaba otro vehículo en Arauca; el presidente Petro seguía escribiendo largos trinos sobre física cuántica y daba información errada sobre Albert Einstein. Se peleaba incluso con Elon Musk, creyendo que era él quien escribía las notas que corrigen o señalan la información falsa, y no los lectores que añaden información de contexto.

Esta semana, mientras el Gobierno de Donald Trump seguía disparando ataques extrajudiciales en el océano Pacífico, asesinando a ocho personas más en supuestas narcolanchas, el mandatario colombiano se enzarzaba en largos mensajes sobre las elecciones de Chile donde fue elegido el ultraderechista José Antonio Kast. Petro hablaba de Neruda, de las estrellas, de cuando él estuvo allí y “no se sintió abandonado”, de Hitler; de Javier Milei. Y lo siguió haciendo aún después de que el Gobierno de Gabriel Boric enviara una nota de protesta a Colombia por los “dichos inaceptables” de Petro. “Se ha tomado una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena. Finalmente, el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado”, afirmó el ministro del Interior chileno Álvaro Elizalde.

Mientras en Buenos Aires, Cauca, las disidencias Iván Mordisco ponían artefactos explosivos improvisados y atacaban durante horas la estación de Policía, dejando cinco policías heridos; el presidente ocupaba tiempo en pelear, una vez más, con su exministro de Educación y hoy opositor, Alejandro Gaviria. Al tiempo, por redes, su ministro del Interior, Armando Benedetti, se peleaba con el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Benedetti, de la entraña de Petro pero que no viene de la izquierda, insultaba al funcionario que sí viene del sector político del presidente y que esperaba una reunión con el mandatario. El Centro Democrático, el principal partido de la oposición, decidía su ficha para las elecciones presidenciales de 2026.

‌Y aunque parezca un chiste, mientras en Bogotá varios exfuncionarios del Gobierno de Petro son investigados y acusados por el escándalo de corrupción en la UNGRD, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo de la justicia, bailaba en una fiesta promovida por la Cancillería en Nicaragua.

‌Pasaron más cosas en apenas un día: Estados Unidos designó al Clan del Golfo como un grupo terrorista extranjero; se hundió la reforma a la salud y Emilio Tapia, condenado por varios casos de los casos más grandes de corrupción del país, salió libre. Otra vez. Petro siguió tuiteando: dijo que Maduro es “dictador por concentrar poderes”, pero no hay evidencia de que sea narco; puso una foto del ascenso a 783 oficiales de policía, llamó mentirosa a una congresista, respondió sobre déficit fiscal a varios tuiteros y a una opositora, que le criticó el uso de lentes oscuros, le informó que tiene resequedad en los ojos por el uso de lentes de contacto desde niño. Sin duda, información relevante para los conductores asustados por el paro armado del ELN o los habitantes de Cauca hartos de estar bajo los disidentes de Mordisco.

