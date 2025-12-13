Otra pelea entre funcionarios cercanos a Petro agudiza las grietas al interior del Gobierno

Tres de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro han hecho pública esta semana una fuerte pelea que deja al descubierto las profundas grietas que padece el Gobierno colombiano a pocos meses de terminarse. La directora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, han atacado, insultado y denunciado posibles irregularidades del director actual de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien llegó al cargo con la encomienda presidencial de proteger los recursos de la entidad pública con los casos de corrupción más agudos de los últimos años. La disputa, que se dio en redes sociales y en medios de comunicación, se agudiza con el paso de los días y amenaza con sacar del cargo a alguno de los implicados. Petro aún no se ha pronunciado públicamente para frenar la disputa o apoyar algún lado.

Todo comenzó la mañana del jueves, cuando Rodríguez convocó a una rueda de prensa para denunciar a su compañero Carrillo ante decenas de periodistas. La directora de la Presidencia, de quien en las últimas se dio por sentado que saldría de su cargo pero se mantuvo tras una reunión con Petro, transmitió las denuncias por los canales oficiales de la Presidencia y por el sistema de medios públicos, pese a que Carrillo es un fiel alfil del petrismo. Las críticas de Rodríguez se centraron en la supuesta baja ejecución de algunos proyectos del Fondo de Adaptación mientras lo dirigió, como encargado, el director de la UNGRD. También denunció presuntos sobrecostos y malos manejos de recursos públicos. “Su gestión es una vergüenza completamente”, dijo la poderosa Rodríguez, una de las personas con más acceso directo al presidente.

El ministro Benedetti la secundó, con un fuerte mensaje en sus redes invitando a la ciudadanía a conocer las denuncias. “Angie Rodríguez, secretaria general de Presidencia, presenta pruebas contundentes de malos manejos, negligencia, de ineficiencia, show y de engaños en el Fondo de Adaptación por Carlos Carrillo. Las denuncias conocidas hoy deben ser investigadas con rigor”, escribió el ministro.

Carrillo, que se ha destacado como un funcionario sin escándalos y con la capacidad de criticar a los aliados del presidente envueltos en problemas de corrupción, se defendió: aseguró que meses antes puso en conocimiento de las autoridades los problemas de los mismos contratos mencionados por Rodríguez. Carrillo, además, aseguró que los ataques provienen de una funcionaria del Fondo que es cercana al ministro del Interior. “La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del Presidente Petro”, escribió Carrillo. El funcionario también aseguró que las denuncias tienen el objetivo de hacerle “daño político, porque me ha graduado de enemigo”.

Además de los mensajes en redes, Carrillo citó a su propia rueda de prensa. En ella respondió a las acusaciones, aseguró que tomará acciones jurídicas contra Rodríguez y aprovechó para atacar a Benedetti. De acuerdo con el director de la UNGRD, la adjudicación del contrato de La Mojana, del 13 de noviembre de 2024, terminó en personas cercanas al senador Julio Elías Vidal, hermano y heredero político del exsenador Ñoño Elías, condenado por corrupción en el sonado caso Odebrecht, y antiguo compañero de partido de Benedetti. El objetivo del direccionamiento del contrato sería, según las denuncias, para financiar sus próximas campañas. “Los ñoños han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”, dijo Carrillo.

El ministro, que lleva varios días enfrascado en múltiples peleas en sus redes sociales con opositores, funcionarios y antiguos trabajadores del Ejecutivo, volvió a arremeter contra su compañero en el Gobierno. “Carrillo, usted tenía mi respeto y me caía bien, pero después de tener el atrevimiento de mentir sobre mí de esta forma con respecto al hermano de Ñoño Elías ahora pienso esto sobre usted: su mediocre historia de simple diseñador, y acomplejado por ello, no podía sino presagiar la ramplonería con la que ha actuado ahora con el disfraz de funcionario público”, escribió el encargado de la política en sus redes. Y continuó con los ataques. Le dijo “lunático errante”, y lo acusó de “farsante e inepto”.

Detrás de la pelea, asegura Carrillo, está el control sobre una poderosa entidad que puede otorgar cientos de miles de millones de pesos en contratos y muchos puestos de trabajo, moneda de transacción del Gobierno con los congresistas en esta época en la que muchas de las reformas están estancadas en el Legislativo, y particularmente útiles para los políticos que están a tres meses de las elecciones al Congreso. “Me ratifico en que entregaron el Fondo Adaptación como fortín a polítiqueros. Si algo demuestran estas “revelaciones” es precisamente eso: denunciamos a tiempo cómo habían capturado el Fondo, y por eso reaccionan como reaccionan", dijo Carrillo. A la entidad, que tiene un presupuesto de inversión de 624.000 millones de pesos, han llegado en los últimos meses personas cercanas a senadores del partido de La U, el de Elías y en el que militó Benedetti por más de una década, y a la senadora Berenice Bedoya, del Partido ASI y un voto clave en la comisión Séptima que discute la reforma a la salud. Medios nacionales han denunciado, por ejemplo, el nombramiento como subgerente de la entidad de Johan Londoño, yerno de la senadora, y de Russel Ramírez, Juan José Poveda, Joaquín Emilio Zapata y Jorge Enrique Bedoya, todos con vínculos con el partido de Bedoya.

En los próximos días el presidente Petro tendrá que decidir a quién le cree y tomar las decisiones correspondientes.