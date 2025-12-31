La reconciliación de fin de año: J Balvin hace las paces con Residente antes de terminar el 2025

Pasaron cuatro años para que dos iconos de la música urbana en América Latina se reconciliaran. En 2021, los dos fueron protagonistas de la pelea del año en el mundo de los reguetoneros y en la que metieron en el centro hasta un carrito de hot-dogs. Por un lado estaba el colombiano José Osorio, conocido como J Balvin, consentido del género en Medellín y quien ese año llamó a un boicot a los premios Grammy. “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, dijo entonces. En la otra esquina estaba René Pérez, o Residente, el reguetonero de Puerto Rico que ahora se reconoce más por su rap protesta. Este último anhelaba la llegada de los premios ese noviembre, que harían gala especial a su amigo, el panameño Rubén Blades, y tildó al colombiano de resentido por no tener tantas nominaciones ese año. “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot“, dijo entonces Residente. Y luego sumó la frase lapidaria: “Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot-dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”.

La mecha se prendió, la pelea se alargó a múltiples versos que pegaban como golpes. Horas antes de terminar el 2025, sin embargo, la anhelada paz se ha anunciado. “Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, dice un post en redes sociales de J Balvin, que Residente también ha compartido en su cuenta de Instagram. “Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso”, añade el escrito, junto con una foto de los dos cantantes.

El anuncio de fin de año se veía venir ya por varios de sus seguidores. Esto porque el colombiano lanzó este diciembre su primera colaboración con el productor argentino Bizarrap, una alianza que generó curiosidad ya que en 2022 Residente hizo una dura canción con el mismo productor sudamenricano contra el Niño de Medellín. “Como le dicen por ahí Josecito, no tienes calle, por eso tiene’ los nudillo’ blandito’“, decía esta de Residente. También lo llamó “pendejo mentiroso”, “bobolón”, “cobarde”, “corderito mancebo”, “racista”, “blanquito de colegio”, “imbécil con tinte de cabello”, “fracasado”. Balvin apenas había hecho un post junto a un carrito de hot-dogs, orgulloso del aspecto popular de su música.

Pero ya todo eso quedó en el pasado. En una entrevista reciente, el 18 de diciembre, J Balvin cuenta que no menciona a Residente en su nueva canción con Bizarrap y el paisa anuncia que “ya todo pasó, todo está bien (...) me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente”. “Cuando uno tiene rencor hacia alguien, ese es un veneno que lo consume uno, uno se está envenenando. Uno puede tener un resentimiento y a la otra persona posiblemente no le importe. Todo empieza por uno, decir: ‘tengo que sacar este dolor, no voy a vivir con ese peso”, añadió sobre su proceso de superar la pelea musical. Este 31 de diciembre da la prueba reina de la paz: una foto.

Pero J Balvin está en un momento de reconciliación no solo con residente, sino con otras caras del género urbano. Recientemente, en Ciudad de México, el paisa apareció en el concierto de Bad Bunny, quien también había criticado duramente a Balvin en una canción (Thunder y Lightning dice: “Ustede’ me han visto, to’s mis temas están charting / Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’ /Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin“). El Conejo Malo de Puerto Rico, sin embargo, se disculpó en México este diciembre con el colombiano, y los dos volvieron a cantar su sencillo más conocido, La Canción.

“Ya yo me disculpé hace mucho tiempo, la gente no sabe pero tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir estas rimas y qué bueno que fue con México”, mencionó Benito ante el público mexicano. Luego Balvin pondría en su instagram: “Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero, Benito Antonio”.

J Balvin está en paz con los hombres que lideran el reguetón en su país también. Recientemente hizo un largo concierto en Medellín, de siete horas, en el que cantó con varios de los íconos del género en Colombia pero tuvo especialmente un momento llamativo con otro paisa, Maluma, quien lo acompañó en el escenario donde se dieron un emotivo abrazo. “Eres un hermano para mí, quiero que todo el mundo sepa lo mucho que lo amo”, le dijo Balvin en el concierto. “Una de mis mayores competencias se ha vuelto uno de mis grandes hermanos”. Maluma tampoco ocultó su cariño allí y luego en redes sociales: “hoy y siempre te aplaudimos, te celebramos y reconocemos la tarea que haces por poner a Medallo en el mapa” . José Osorio, en un mes, ha dejado claro que quiere cerrar el 2025 en paz con sus amigos paisas y sus viejos enemigos boricuas.