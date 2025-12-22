Cómo cobrar mi premio de la Lotería de Navidad según su cuantía

Empleados de una administración de lotería de Oviedo celebran tras haber vendido décimos del 90693, el tercer premio, y del 77715, uno de los quintos premios, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Si este 22 de diciembre es uno de lo afortunados que lleva un décimo premiado, la pregunta que antes se le vendrá a la cabeza es obvia: ¿cómo cobro mi premio? Este marcado día en el calendario repartirá un total de 30.301.920 premios y una emisión que asciende a 3.960 millones de euros. Por lo tanto, hay que estar preparado por si es uno de los agraciados.

La página de Loterías y Apuestas del Estado marca la diferencia a entra respuesta entre los premios mayores y los premios menores. Los premios menores, iguales o inferiores a los 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquiera de los 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías que hay en España.

Mientras que los premios mayors se cobrará exclusivamente en las entidades financieras autorizadas por SELAE. Estas son BBVA y CaixaBank, que cuentan con 6.000 oficinas bancarias en el territorio. No es obligatorio disponer de una cuenta bancaria en la entidad elegida para el cobro del premio y la OCU recuerda, como cada año, que los bancos no pueden aplicar comisiones extraordinarias para cobrarlo.

Loterías y Apuestas del Estado recomienda, para estos premios mayores, concertar una cita. En ella pedirán al ganador o ganadores el documento de identidad (que deberá estar en vigor) y cumplimentar los formularios relacionados con la ley orgánica de protección de datos personales (LOPD). Además, puede que la entidad bancaria le solicite también información financiera relacionada con el conocimiento de sus clientes (KYC) para cumplir sus obligaciones legales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Cuando se trata de un premio compartido, todos los dueños de ese décimo deberán acudir a la cita o determinar un portavoz que obtendrá los poderes frente a un notario. “Nunca debes cobrar todo el premio tú solo sin identificar a los demás participantes, ya que al repartirlo podría considerarse una donación, lo que implicaría el pago del impuesto de donaciones”, advierte la organización. Además, aunque el premio en sí no se declara en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los rendimientos que genere sí están sujetos a tributación.

El plazo para cobrarlo será de tres meses a partir del siguiente día de la fecha del concurso. Para este sorteo el último día para cobrarlo será el 23 de marzo de 2026.

¿Y si me han robado o he perdido el décimo?

Si se produce la pérdida o el robo de un décimo, es esencial presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil del lugar donde haya ocurrido y lo antes posible. En dicho documento conviene incluir el máximo detalle posible, explicando todas las circunstancias del incidente y aportando cualquier prueba disponible, como fotografías o una fotocopia del décimo, donde queden claramente identificados el número, la serie y la fracción.

Además, es necesario notificar por escrito lo sucedido a Loterías y Apuestas del Estado. Gracias a la denuncia, es posible bloquear el pago del premio hasta que un juez determine quién es el propietario legítimo.