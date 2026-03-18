Las protestas de los profesores se trasladan a la Cataluña central, Lleida y los Pirineos
Los docentes también han cortado la autovía A-2, la C-55 y la C-16
La tercera jornada de huelga de los profesores catalanes se traslada este miércoles a las comarcas del centro de Cataluña, Lleida y el Pirineo. Como ha sucedido los otros días, el día ha empezado con cortes en las principales vías. En este caso, los activistas han ocupado la autovía A-2 en Soses y también entre Lleida y Alpicat. Asimismo, se reproducen los cortes en la C-55 en Manresa, en Solsona y en Clariana de Cardener (Lleida) y la C-16c en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), según informa el Servei Català de Trànsit.
La huelga también tendrá su momento álgido a las 12.30, cuando se celebrarán manifestaciones en tres puntos: Manresa, Lleida y la Seu d’Urgell.
Se trata de la tercera jornada de huelga, tras la celebrada ayer, que afectó a Tarragona y el Penedès, que tuvo un seguimiento de un 39% en las aulas, según Educación (aunque las estadísticas oficiales cuentan en su cómput total los servicios mínimos) y unos 4.000 docentes que se manifestaron al mediodía en Tarragona. La semana de huelga arrancó en lunes en el Barcelonès y Baix Llobregat, con un 32% de seguimiento en las aulas y con 8.000 profesores protestando en la calle.
Los paros continúan este jueves con la convocatoria centrada en Maresme y el Vallès, y el viernes culminará con una huelga en toda Cataluña, que se espera que sea mayoritaria, como la del 11 de febrero.
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