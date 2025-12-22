Lista oficial de la Lotería de Navidad 2025: premios y pedreas

Revise y descargue el listado oficial con todos los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad en PDF

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 22 de diciembre ha repartido unos 2.772 millones de euros entre aquellos que han resultado agraciados con alguno de sus premios. La lotería de este año ha emitido 198 series por número, una cifra superior a la de años anteriores, por lo que se ha puesto en circulación una mayor cantidad de premios.

Entre los premios más esperados se encuentran el Gordo, que ha repartido 400.000 euros por décimo; el segundo, con 125.000 euros por décimo; el tercero, con 50.000 euros; dos cuartos premios de 20.000 euros cada uno y ocho quintos premios de 6.000 euros.

Además, se han repartido 1.794 premios de 100 euros por décimo con la pedrea y las llamadas aproximaciones, de hasta 2.000 euros por décimo, las centenas, terminaciones y reintegros.

¿Hasta cuándo se pueden cobrar los décimos premiados?

Una vez concluido el sorteo, aquellos que cuenten con alguno de los décimos premiados disponen de un plazo de tres meses desde el mismo día del sorteo para poder cobrar todos sus premios.

En función de la cantidad premiada lo podrán hacer en diferentes puntos. Aquellos décimos premiados con cantidades inferiores a 2.000 euros podrán cobrarse en las Administraciones de Lotería y aquellos que reciban cantidades superiores deberán reclamarlas en entidades bancarias autorizadas, en este caso, BBVA y CaixaBank.