Ir al contenido
_
_
_
_
Ofrecido porAENA
Lotería de Navidad
En directo
Sorteo de Navidad

Lista oficial de la Lotería de Navidad 2025: premios y pedreas

Revise y descargue el listado oficial con todos los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad en PDF

Lista Oficial del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 22 de diciembre ha repartido unos 2.772 millones de euros entre aquellos que han resultado agraciados con alguno de sus premios. La lotería de este año ha emitido 198 series por número, una cifra superior a la de años anteriores, por lo que se ha puesto en circulación una mayor cantidad de premios.

Entre los premios más esperados se encuentran el Gordo, que ha repartido 400.000 euros por décimo; el segundo, con 125.000 euros por décimo; el tercero, con 50.000 euros; dos cuartos premios de 20.000 euros cada uno y ocho quintos premios de 6.000 euros.

Además, se han repartido 1.794 premios de 100 euros por décimo con la pedrea y las llamadas aproximaciones, de hasta 2.000 euros por décimo, las centenas, terminaciones y reintegros.

¿Hasta cuándo se pueden cobrar los décimos premiados?

Una vez concluido el sorteo, aquellos que cuenten con alguno de los décimos premiados disponen de un plazo de tres meses desde el mismo día del sorteo para poder cobrar todos sus premios.

En función de la cantidad premiada lo podrán hacer en diferentes puntos. Aquellos décimos premiados con cantidades inferiores a 2.000 euros podrán cobrarse en las Administraciones de Lotería y aquellos que reciban cantidades superiores deberán reclamarlas en entidades bancarias autorizadas, en este caso, BBVA y CaixaBank.

Abrir PDF en el navegador >

Descargar PDF lista oficial

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Gordo 2025 cae en La Bañeza, León

El Gordo apaga el amargor del fuego en La Bañeza y cae en un club de fútbol: “¡Hay que fichar a Mbappé!”

Juan Navarro / Daniela Gutiérrez | La Bañeza (León) | Madrid

El pueblo de León con 20 vecinos y 350 décimos del Gordo de Navidad

EFE | Valladolid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  3. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  4. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_