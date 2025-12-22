El pueblo de León con 20 vecinos y 350 décimos del Gordo de Navidad
La Asociación de Campaneros de la pequeña localidad leonesa de Manzaneda, que crece con veraneantes durante las vacaciones, da una particular ‘campanada’
Manzaneda, una localidad leonesa de solo 20 vecinos censados, cuenta con una Asociación de Campaneros que, según su portavoz, ha vendido 350 décimos del premio Gordo en la Lotería de Navidad, el 79432. “Sí, es una campanada”, dice a EFE el presidente de esta entidad fundada hace solo tres años, Samuel Salgado, quien además es el responsable de la Junta Vecinal de esta población vinculada cercano municipio de Truchas y que vivió “con mucha tensión” los incendios del verano.
Como tantos pueblos de España, es en verano cuando sus calles recuperan más vida. En verano llega a reunir unos 400 habitantes, procedentes fundamentalmente del País Vasco y Cataluña. La mayor parte de ellos colaboran con las actividades de esta asociación, centrada en recuperar la tradición del toque de campanas, señala Salgado.
Sobre lo vivido el pasado agosto con los incendios, el presidente de la Junta Vecinal ha recordado emocionado que fueron “20 días de cielo rojo y lágrimas”, que ahora van a enjuagarse en parte por esta lluvia de millones. En el caso de este responsable local juega tres décimos, repartidos a su vez con familiares, lo que también es motivo de “mucha ilusión”, compartida con el club de fútbol de La Bañeza, que ha vendido el grueso de este premio y que comparten desde hace unos años al comprarlo en la misma administración de lotería. “Hay que fichar a Mbappé”, bromean ahora los vecinos.
En la Asociación de Campaneros de Manzaneda enfocan todo el año en preparar las fiestas de agosto, cuando los días 12 y 13, despliegan sus mascaradas y una veintena de vecinos portan cencerros y llamativos ropajes para que las tradiciones no caigan en el olvido, sobre todo por los más pequeños.
