OpenAI levanta 110.000 millones de dólares en una ronda histórica con Amazon, SoftBank y Nvidia

OpenAI ha cerrado la primera fase de su nueva ronda de financiación, una de las mayores de la historia. La start-up dirigida por Sam Altman ha anunciado este viernes que ha recaudado 110.000 millones de dólares (unos 93.200 millones de euros), en una transacción en la que se valora al fabricante de ChatGPT en 840.000 millones de dólares (la valoración pre-money es de 730.000 millones), respaldada por Amazon, SoftBank y Nvidia. La transacción vuelve a mostrar la euforia de los inversores por las grandes start-ups de inteligencia artificial (IA).

La ronda de financiación incluye una inversión de 30.000 millones de dólares de SoftBank, uno de sus accionistas principales, y que lideró la ronda de 40.000 millones llevada a cabo hace un año; otros 30.000 millones de Nvidia, que esta semana ha insistido en su buena relación con la start-up, y 50.000 millones de Amazon, según ha explicado OpenAI en un comunicado.

La valoración de esta nueva ronda, según la start-up, aumenta el valor de la participación de la Fundación OpenAI en OpenAI Group a más de 180.000 millones de dólares, “fortaleciendo aún más lo que ya era una de las organizaciones sin fines de lucro con más recursos de la historia y amplía su capacidad para financiar la filantropía en áreas como avances en salud y resiliencia de la IA”.

En otro comunicado, OpenAI explica que el acuerdo con Amazon se iniciará con una inversión inicial de 15.000 millones de dólares y seguida por otros 35.000 millones en los próximos meses, cuando se cumplan ciertas condiciones.

Además, dentro de las alianzas, OpenAI y Amazon Web Services (AWS) han ampliado su acuerdo plurianual de 38.000 a 100.000 millones de dólares a lo largo de ocho años. La ampliación incluye el compromiso de OpenAI de consumir cerca de dos gigavatios de capacidad de Trainium a través de la infraestructura de AWS, para satisfacer la demanda de Stateful Runtime, Frontier y otras cargas de trabajo avanzadas. Este acuerdo reduce los costes y mejora la eficiencia de la producción de inteligencia a escala. Con esta estructura, OpenAI asegura capacidad a largo plazo mientras colabora con AWS para implementar silicio diseñado específicamente para su ecosistema informático, lo que permite a las empresas consumir inteligencia bajo demanda sin tener que gestionar la infraestructura subyacente.

En el caso de Nvidia, ambas partes anunciaron una alianza estratégica en septiembre del pasado año, que incluía una inversión a largo plazo de 100.000 millones por parte del gigante de los chips. No obstante, dichos acuerdos no se materializaron y ambas partes optaron por reformular los acuerdos de cara a la ronda anunciada ahora. OpenAI ha dicho este viernes que está ampliando su larga colaboración con Nvidia, incluyendo el uso de tres GW de capacidad de inferencia dedicada y dos GW de entrenamiento en los sistemas Vera Rubin. Esto se basa en los sistemas Hopper y Blackwell ya operativos en Microsoft, OCI y CoreWeave.

La transacción continúa abierta y OpenAI espera la incorporación de más inversores a medida que avance. El propio Sam Altman ha estado negociando la incorporación de grandes fondos de EE UU así como de inversores de los países del Golfo Pérsico. “Estamos entrando en una nueva fase en la que la IA de vanguardia pasa de la investigación al uso diario a escala global”, declaró OpenAI, que añadió que “el liderazgo se definirá por quién pueda escalar la infraestructura con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda y convertir esa capacidad en productos en los que la gente confíe”.

“Estamos ampliando los límites en infraestructura, investigación y productos para que la IA sea más capaz, fiable y ampliamente útil”, ha señalado Sam Altman, CEO de OpenAI, en un comunicado. El ejecutivo ha señalado que SoftBank, Nvidia y Amazon son socios a largo plazo que comparten la ambición de OpenAI de convertir el verdadero progreso científico en sistemas que brinden beneficios significativos para las personas a escala global. “Desarrollar una IA que funcione para todos requerirá una estrecha colaboración entre todos los departamentos, y estamos entusiasmados de hacerlo juntos”, señala.

Más de nueve millones de usuarios empresariales de pago confían en ChatGPT para trabajar, y startups, empresas y gobiernos están aprovechando la plataforma OpenAI para transformar el diseño, la entrega y la ejecución de sus productos y servicios. Los equipos comienzan con la productividad individual y avanzan rápidamente hacia la implementación en ingeniería, soporte, finanzas, ventas y operaciones. Nuestra plataforma Frontier ayuda a las empresas a desarrollar, implementar y gestionar compañeros de trabajo con IA.

Con respecto a sus operaciones, OpenAI ha afirmado que ChatGPT es el punto de partida para la IA, con más de 900 millones de usuarios activos semanales y más de 50 millones de suscriptores. Según la start-up, que ha visto como se endurecía la competencia por parte de Alphabet con su Gemini, Anthropic con Claude y xAI con Grok, el número de suscriptores se aceleró significativamente a principios de año, con enero y febrero en camino de ser los meses con mayor número de nuevos suscriptores de nuestra historia. “La gente usa ChatGPT para aprender, escribir, planificar y desarrollar. A medida que aumenta su uso, el producto mejora de forma inmediata: respuestas más rápidas, mayor fiabilidad, mayor seguridad y un rendimiento más consistente”, dice la empresa.

En relación a Microsoft, uno de los principales accionistas de OpenAI, y que se había especulado que entraría en la nueva ronda, la start-up ha indicado que la incorporación de nuevos inversores no afecta su relación actual. “Microsoft y OpenAI continúan colaborando estrechamente en investigación, ingeniería y desarrollo de productos, basándose en años de profunda colaboración y éxito compartido”, dijo la firma en un tercer comunicado.

Desde principios de año, las dos principales competidoras de OpenAI han cerrado rondas de financiación multimillonarias. Anthropic, la empresa creadora de la IA Claude, captó un total de 30.000 millones de dólares en una ronda de financiación ejecutada hace pocas semanas, con una valoración de 380.000 millones, por encima de las estimaciones previas. La transacción estuvo liderada por GIC, Coatue, D. E. Shaw Ventures, ICONIQ y MGX.

A principios de enero, xAI, la start-up controlada por Elon Musk, cerró una ronda de financiación de 20.000 millones de dólares, en la que participaron Cisco, Nvidia, Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Baron Capital, Qatar Investment Authority, MGX y PIF de Arabia Saudí, que invirtió 3.000 millones. La empresa se valoró en 230.000 millones. Pocos días después, Elon Musk anunció la fusión de xAI con SpaceX, su start-up del negocio espacial, en la que la nueva empresa se valoraba en 1,25 billones.

La nueva ronda de OpenAI llega antes de su gran salida a bolsa, que podría tener lugar a finales de este año. Con la OPV, la creadora de ChatGPT facilitaría la salida de inversores que han apoyado a la empresa en los últimos años. No es la única operación de estas características en marcha. SpaceX también busca protagonizar una OPV histórica, quizá la mayor de la historia, en la que podría alcanzar una valoración de 1,5 billones de dólares.