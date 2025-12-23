Dos okupas matan de una paliza a dos hombres que pretendían desalojarlos de un chalé en Elche

Varios agentes de la Guardia Civil, a las puertas de una vivienda en la que se encuentran atrincherados dos hombres en Elche (Alicante).

La Guardia Civil negocia desde anoche con los presuntos homicidas, atrincherados en una vivienda situada entre la pedanía de La Marina y las salinas de Santa Pola

Dos okupas instalados en un chalé de la pedanía de La Marina, la más alejada del casco urbano de Elche (Alicante), mataron presuntamente este lunes de una paliza a dos hombres de nacionalidad alemana que pretendían desalojarlos del inmueble y dejaron herido grave a un tercero. Los supuestos autores del crimen siguen atrincherados en la vivienda, rodeados de agentes de la Guardia Civil que negocian con ellos para que se entreguen. Fuentes oficiales del instituto armado descartan que los ocupantes de la vivienda dispongan de armas de fuego.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las seis de la tarde del lunes en un chalé independiente situado junto al Residencial El Pinet, una zona de costa habitada mayoritariamente por residentes extranjeros, junto a las salinas de Santa Pola. Según fuentes cercanas a la investigación, las tres víctimas acudieron al inmueble con la intención de echar de allí a los dos presuntos homicidas, que lo habían ocupado. La situación desembocó en una pelea en la que dos de los alemanes fallecieron a golpes y un tercero acabó ingresado en un hospital en estado grave. Fuentes conocedoras del caso confirman que las víctimas no trabajaban para una empresa de desokupación y que se descarta, de momento, la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas.

La paliza alteró la habitual tranquilidad de la pedanía ilicitana y un vecino, al parecer, dio aviso a los servicios de emergencias tras escuchar la pelea y ver dos cadáveres abandonados en una carretera cercana. En la vivienda, situada en una zona aislada, según fuentes oficiales de la Guardia Civil, se apostaron inmediatamente agentes de la Policía Local de Elche y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (Usecic). El dispositivo, establecido poco después de los hechos, continuó hasta bien entrada la noche y se ha retomado esta madrugada. El objetivo, ratifican desde la comandancia alicantina, es detener a los dos presuntos autores del homicidio, que se encuentran en el interior de la vivienda.

La Guardia Civil Mientras prosigue la negociación, la investigación sobre las causas que pueden haber conducido a la pelea sigue en curso, indica la Guardia Civil.