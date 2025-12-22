Ir al contenido
_
_
_
_
Galicia
Sucesos

Muere un hombre tras caer con su coche al mar en el puerto de Vilanova de Arousa, Pontevedra

Los buzos encontraron el cuerpo del fallecido

EP
Santiago de Compostela -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un conductor ha fallecido este lunes tras caer al mar en el puerto de Vilanova de Arousa, según ha confirmado el 112 Galicia. En concreto, el personal de Gardacostas contactó en torno a las 09.15 horas con la Central de Emergencias para informar de que los buzos desplazados habían encontrado el cuerpo del fallecido.

Hasta el lugar del accidente se desplazó personal de Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Vilagarcía, Guardia Civil, Policía Local y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Fue en torno a las 08.00 horas de este lunes cuando agentes de la Guardia Civil informaron al 112 de que un coche, con una persona en su interior, estaba en el agua.

En noviembre ocurrió algo similar en Menorca, cuando un hombre de 67 años falleció tras caer con su vehículo al mar en el Puerto de la Ciudadela.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Muere una turista al ser arrastrada por una ola en la costa de Baiona mientras hacía fotos desde las rocas

Agencias | Madrid

Retraso de 11 horas en un vuelo de Málaga a Londres por la muerte de una pasajera que acababa de embarcar

Nacho Sánchez | Málaga

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
  2. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  3. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  4. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  5. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_