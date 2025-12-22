Muere un hombre tras caer con su coche al mar en el puerto de Vilanova de Arousa, Pontevedra

Una lancha del Servizo de Gardacostas se acerca a un grupo de mariscadores en la ría de Pontevedra.

Un conductor ha fallecido este lunes tras caer al mar en el puerto de Vilanova de Arousa, según ha confirmado el 112 Galicia. En concreto, el personal de Gardacostas contactó en torno a las 09.15 horas con la Central de Emergencias para informar de que los buzos desplazados habían encontrado el cuerpo del fallecido.

Hasta el lugar del accidente se desplazó personal de Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Vilagarcía, Guardia Civil, Policía Local y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Fue en torno a las 08.00 horas de este lunes cuando agentes de la Guardia Civil informaron al 112 de que un coche, con una persona en su interior, estaba en el agua.

En noviembre ocurrió algo similar en Menorca, cuando un hombre de 67 años falleció tras caer con su vehículo al mar en el Puerto de la Ciudadela.