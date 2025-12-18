Muere una turista al ser arrastrada por una ola en la costa de Baiona mientras hacía fotos desde las rocas

Un testigo avisó a Emergencias al ver que el agua se llevaba a la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado poco después en la arena de la playa

Una mujer ha muerto la tarde de este jueves en la playa Cuncheiras, en el municipio pontevedrés de Baiona, al ser arrastrada por una ola desde las rocas costeras donde estaba parada. El diario La voz de Galicia informa de que se trataba de una turista alemana que paseaba junto con un grupo de viajeros de un crucero que había atracado en el puerto de Vigo esta mañana y que tendría 85 años, según algunos compañeros, aunque las autoridades no han dado confirmación de su identidad por el momento. La víctima se encontraba haciendo fotos cuando ocurrieron los hechos, mientras toda la zona se encontraba en alerta naranja por lluvias y vientos.

Un testigo que estaba en el lugar dio el aviso a los servicios de Emergencias de Galicia sobre las 14.35, cuando vio cómo el agua arrastraba a una persona, que luego desaparecía. El testigo ha asegurado a La voz de Galicia que la turista iba en chanclas y que se agachó a recoger algo que se le había caído cuando fue sorprendida por la ola.

Los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia, a la Policía Local, al GES de Valmiñor y a la Guardia Civil.

Minutos después, otro particular se ponía en contacto con el 112 para alertar de que había un cuerpo tendido en la playa de Concheira, muy cerca de la fortaleza de Baiona que, posteriormente, los servicios de Emergencias confirmaron que se trataba de la mujer.

A la hora en la que sucedió el siniestro, había fuerte oleaje y vientos en esa zona de playa, según informa la prensa local. Durante este jueves, la Dirección Xeral de Emerxencias mantiene activo un aviso por alerta naranja en todo el litoral gallego por fuertes lluvias y viento. La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y pide extremar las medidas de seguridad cuando se realice cualquier actividad en el mar y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.