El Valencia Basket se pone líder de la Euroliga y el Mónaco castiga al Barcelona

El equipo de Pedro Martínez supera al Partizán (86-73) y se aprovecha de la derrota del Hapoel, mientras los azulgranas son muy superados por el equipo de Spanoulis (74-90)

Una semana después de caer por la mínima en Estambul ante el Fenerbahçe, el Barcelona encadenó este martes su segunda derrota consecutiva en la Euroliga ante el Mónaco (74-90). En el otro partido con participación española de la 19ª jornada, la que marca el ecuador de la fase regular, el Valencia venció al Partizán de Belgrado (86-73) de Joan Peñarroya, extécnico azulgrana.

Superado el primer cuarto, Xavi Pascual buscaba soluciones en el videomarcador del Palau Blaugrana para reducir una diferencia que no parecía tal por lo visto en el parqué. El equipo azulgrana acertaba y mucho, sin embargo, el Mónaco, pulido engranaje ofensivo encarnado en una figura sobre todas las demás, Mike James, máximo anotador histórico de la Euroliga y pesadilla de la desordenada defensa culé.

Desatascó el asunto, al menos en apariencia, Darío Brizuela, acostumbrado a sacudir a su equipo en las últimas tardes europeas, pero pronto volvió a toparse el Barça con el muro alzado por Vassilis Spanoulis, leyenda del baloncesto continental que escribe ahora su propio camino en dos banquillos, el monegasco y el de la selección griega, bronce en el último Eurobasket.

Reconoció Pascual en la previa al encuentro que en su primera etapa como técnico azulgrana estuvo muy cerca de fichar al base heleno, entonces estrella del Olympiacos, para formar pareja exterior con Juan Carlos Navarro, hoy director de baloncesto del Barça. No le hubieran venido mal ni uno ni otro al técnico de Gavá para remediar este martes una diferencia que terminó resultando insalvable: derrota culé, séptima de la temporada en Euroliga, a cinco días del clásico liguero.

Mejor le fueron las cosas al equipo de moda en Europa, el Valencia Basket, que se impuso en un duelo ajustadísimo en el Roig Arena al Partizán y aprovechó el tropiezo del Hapoel Tel Aviv ante el Zalgiris para alcanzar el liderato de la máxima competición continental con 13 triunfos en los 19 encuentros que componen la primera vuelta.

A ello contribuyó, y mucho, el desempeño del norteamericano Darius Thompson, el mejor valorado del conjunto taronja este martes con 17 puntos, seis asistencias y tres rebotes para un total de 22 de valoración en los mismos minutos de juego.

“Estoy contento, pero los números y las rachas no me dicen nada”, advirtió tras el choque Pedro Martínez, técnico valencianista. “Si perdemos los tres próximos partidos, bajaremos a la mitad de la tabla. Eso es lo que hace que esta competición sea increíble”, añadió.

Su equipo, en cualquier caso, despidió el año de la mejor manera posible, en lo más alto de la tabla en la Euroliga, y tercero en la ACB, donde no conoce la derrota como local. El Roig Arena se ha erigido como un fortín para los taronjas, que este curso suman 15 victorias y solo una derrota como anfitriones, la sufrida en octubre a puerta cerrada ante el Hapoel Tel Aviv israelí.