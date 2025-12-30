Ir al contenido
Baloncesto
UCAM Murcia MUR
80
Real Madrid RMA
91
1234T
MUR 18 14 23 25 80
RMA 22 19 26 24 91
FINALIZADO
liga acb

El Real Madrid gana en Murcia y termina 2025 en lo más alto de la tabla de la ACB

Campazzo y Feliz lideran el triunfo del conjunto blanco frente a un UCAM que nunca se rindió pese a ir 15 abajo a falta de un cuarto

Campazzo controla el balón ante la presión de DeJulius.
José Luis Lorenzo
El Real Madrid termina el año en lo más alto de la ACB tras la gran victoria conseguida en Murcia frente a un UCAM Murcia que mostró un nivel inferior al exhibido durante la competición y que le ha convertido en una de las sensaciones de la temporada. El de esta noche fue un golpe encima de la mesa del equipo entrenado por Sergio Scariolo, otro más tras el triunfo del domingo pasado ante Unicaja (91-82). El Real Madrid dice adiós a 2025 siendo líder de la ACB con un balance de 12 victorias y una única derrota, la cosechada en Vitoria, donde desperdició una renta de 20 puntos.

Facundo Campazzo no pudo tener un mejor regreso a Murcia y lideró el juego de su equipo, dirigiendo y anotando, sobre todo en un tercer cuarto de sobresaliente. Una asistencia suya a Len que machacó el aro murciano hizo que el Real Madrid alcanzara la máxima diferencia hasta ese momento en el electrónico del Palacio de los Deportes de Murcia (+13 a falta de tres minutos y medio). Con el base argentino en el banco, descansando, llegó el turno de Andrés Feliz. También se reivindicó Alex Len, que, con Tavares cargado de personales —cuatro a falta de seis minutos para el final del tercer cuarto—, cuajó uno de sus mejores partidos desde su llegada, con puntos importantes en momentos clave (12 puntos y 6 rebotes).

En el equipo local solo Michael Forrest dio la talla con David DeJulius y Dylan Ennis desaparecidos. Si a eso unimos la cantidad de tiros libres fallados, la misión de conseguir una victoria que hubiera hecho que UCAM Murcia acabara el año en lo más alto de la tabla, se convirtió en una misión imposible frente a un Madrid muy serio en defensa y lúcido en ataque. Una canasta en penetración y un triple de Alberto Abalde sentenciaron el choque para los blancos.

