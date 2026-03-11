Trump arremete de nuevo contra España: “No está cooperando”

El presidente de Estados Unidos dice que el socio de la Unión Europea y miembro de la OTAN “lo está haciendo realmente mal” por no dejar las bases de Rota y Morón en la guerra contra Irán

Nueva andanada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España por la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases de Rota y Morón en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta vez, fue antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One, que lo iba a llevar este miércoles a sendos actos en Kentucky y Ohio. “No están cooperando”, dijo Trump en el jardín de la Casa Blanca sobre las autoridades españolas. “Lo están haciendo realmente mal”.

Trump añadió: “Déjenme darles las buenas noticias. La gente de España es fantástica. Sus gobernantes, no tanto”.

Es la tercera vez que el presidente de Estados Unidos habla de un miembro de la Unión Europea y aliado de la OTAN tras el anuncio de que el Gobierno no cederá las bases de uso compartido. Primero calificó a su aliado europeo como un socio “terrible”. Dos días después, en una entrevista con el New York Post, llamó a España “loser”, “fracasada”.

Las últimas declaraciones llegan algo más de un día después de que el senador Lindsey Graham (Carolina del Sur) dijera en una entrevista con la cadena Fox News que hará todo lo posible por lograr que el presidente, de quien es uno de sus más leales aliados, castigue a España.

“¿No nos permiten utilizar sus bases, bueno, nuestras bases aéreas en su país, para impedir que un régimen homicida obtenga armas nucleares que aterroricen al mundo? Esta noche insto al presidente Trump a que traslade todas nuestras bases fuera de España. Tenemos un compromiso con España en virtud del Artículo 5 de la OTAN; pero, ¿acaso deberíamos tener bases aéreas en un país que no nos permite utilizar esos aviones para proteger al mundo contra un régimen nazi de corte religioso?“, dijo en la entrevista.

Sin aranceles indiscriminados

Era también la tercera vez que Graham se refería a España. Fue él quien abrió el fuego desde Washington, antes de que Trump calificara a su aliado europeo como un socio “terrible” y lo amenazara con un embargo comercial, que aún no está claro qué forma podría tomar. Sí lo está que no le va a ser fácil echar mano de su herramienta favorita: los aranceles. Estados Unidos no está en condiciones de imponérselos a un socio sin hacerlo al bloque de la UE, aunque sí podría fijarse en un producto especialmente sensible para los intereses españoles, como la aceituna negra, que ya fue sujeta a gravámenes en la primera presidencia de Trump. También sobrevuela idea de ejercer presión a través del suministro de gas , dada la dependencia que ha desarrollado España tras el inicio de la guerra de Ucrania.

Este miércoles, Trump volvió a hablar de “tal vez cortar el comercio” con España, pero no especificó cómo piensa hacerlo, y las amenazas de momento no se han concretado.

Dos días después de la primera andanada presidencial, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo ante la prensa de Washington que España se había “mostrado en las últimas horas de acuerdo en cooperar con el ejército estadounidense”. Pocos minutos después, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, la desmintió “tajantemente”. “La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, afirmó Albares en una entrevista con la Cadena SER.

Esa posición la había resumido ese mismo día el presidente Pedro Sánchez por la mañana en una declaración institucional desde La Moncloa en “cuatro palabras”: ”No a la guerra”. Albares dijo que esa postura es “clara y contundente”. “No tengo la menor idea”, afirmó, de a qué se refería Leavitt. “Hay un convenio, hay un acuerdo bilateral, y fuera del marco de ese convenio bilateral no va a haber ningún uso de las bases de soberanía española. Cualquier operación tiene que estar en el marco de las Naciones Unidas”, agregó.