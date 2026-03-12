Feijóo mete presión a los alcaldes en Castilla y León para que movilicen a sus votantes tras el precedente de Aragón

Alberto Núñez Feijóo apura los últimos días de campaña en Castilla y León multiplicándose con visitas por los municipios esparcidos sobre el mapa de la comunidad más extensa de España. Y en su camino apremia a los alcaldes a implicarse de lleno en la campaña para movilizar el voto de sus vecinos en unas elecciones autonómicas que, como en 2022 —cuando el candidato del PP y presidente, Alfonso Fernández Mañueco, pactó por primera vez con Vox—, no coinciden con las municipales. Distintas fuentes sostienen que este factor puede dejar en casa a los potenciales electores populares, además de provocar que los ediles no se sientan tan interpelados para enfangarse en campaña.

En su escala en Riaza (2.128 habitantes, Segovia), este lunes, Feijóo se puso bien serio al final del mitin e interpeló directamente a su alcalde, el popular Benjamín Cerezo.

—No hay un vecino sin intentar hablar con él. No puede haber un pueblo, una calle o una casa sin ir. Esto son elecciones municipales, no autonómicas.

Lo que hay el domingo son realmente comicios autonómicos, pero esa fue la forma del líder del PP de apretar a sus alcaldes para que se impliquen en estas inminentes urnas como si su puesto también dependiera de los resultados del 15 de marzo. El líder del Partido Popular continuó así su mensajes apelando a los regidores.

—Tú te presentas en las elecciones generales, tú te presentas las elecciones autonómicas, en las municipales. Porque yo también me presento cuando un portavoz de mi partido se presenta en unas elecciones.

Esa llamada a los ediles a trabajar codo con codo en la campaña de Mañueco llega después de las pasadas elecciones del 8 de febrero en Aragón, donde los populares bajaron en dos escaños. Un día después de la jornada electoral aragonesa, el presidente en funciones y candidato del PP, Jorge Azcón, estuvo en la sede nacional del PP de Génova en Madrid rodeado de cargos populares durante la reunión de la Junta Directiva. Allí, a puerta cerrado, Feijóo ya se quejó de que había habido falta de movilización por parte de los alcaldes aragoneses. “Nos dijo que ‘no es lo mismo ir con toda la energía que ponen los alcaldes en unas elecciones municipales que ir solo a pulmón”, rememora una fuente que estuvo presente. En febrero pasado, Azcón se sometió a la reelección en una comunidad que por primera vez celebraba elecciones autonómicas y municipales por separado y sin el empuje de los alcaldes con su puesto en juego como pieza clave.

En el caso de Castilla y León, es la comunidad autónoma con mayor número de municipios —2.248— y sus nueve provincias tienen muchas más localidades, pequeñas, donde el alcalde es una figura clave para movilizar a sus vecinos. Sobre ese territorio aún con una fuerte impronta rural, el PP ha echado raíces y ha tejido una red de alcaldes de pequeños municipios en la que, además del poder de la Junta, juegan un papel decisivo las diputaciones como suministradoras de obras y servicios. Por eso es incluso más importante ahora su papel que en Aragón. El territorio es, con todos esos ingredientes, la comunidad donde más años ha gobernado ininterrumpidamente el Partido Popular. Lo hace desde que Jose María Aznar alcanzó la presidencia en 1987.

Y no solo Feijóo. También Mañueco está preocupado por la movilización, como repite mitin tras mitin, donde llama al voto útil. “No podemos permitirnos el lujo de relajarnos al final de la campaña electoral”, subrayó en León este miércoles. “Cada uno de los que estamos aquí tenemos que dar el ‘do de pecho’ en esta recta final de la campaña electoral, conseguir cada voto en cada pueblo, en cada barrio, en cada casa. Eso es lo que os pido a todos. Cuando juntamos nuestras fuerzas, cuando vamos todos unidos, el Partido Popular es una fuerza imparable”, remachó el candidato del PP.

Como su jefe, Mañueco traslada a su vez la presión a sus alcaldes, pero en su caso de una forma singular. Como avanzó El Confidencial, y ha confirmado este periódico con ediles de Castilla y León, el equipo del presidente Mañueco ha utilizado la última página del diario semanal El Nogal, que se distribuye entre los cargos en campaña y que se llama as´ por las nueces de su lema electoral, para plasmar los resultados electorales de cada municipio y su comparativa con los autonómicos para que se vea negro sobre blanco cómo cambia el escrutinio de unas urnas a otras. El equipo de Mañueco lleva “un año” detrás de los alcaldes para que colaboren y se afanen en llamar a la movilización, reconocen fuentes de su gabinete. En su gabinete imitan el modelo del “PP gallego”, esto es, el del hoy líder del PP que ahora refuerza la estrategia en Castilla y León.

En Riaza, Feijóo puso como ejemplo de buen hacer a su alcalde frente al resto de ediles. Pues Cerezo es capaz de mantener los similares resultados tanto en las generales como en las locales.

—Benjamín es un fenómeno que saca en las municipales un 53. Llegan las generales, que son las mías, y saca un 50. Un 49 en las europeas. ¡De ahí no bajes!