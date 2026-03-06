Más del 80% respalda las principales propuestas de la reforma electoral

La propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum pasa con creces la prueba de popularidad. En un país con poco aprecio por los partidos políticos y los legisladores, la ciudadanía aplaude una reforma que busca quitarles dinero público, senadurías y el control cupular de las diputaciones plurinominales. Las principales propuestas de la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso gozan de una aceptación superior al 80%, según la encuesta de marzo levantada por Enkoll para EL PAÍS y W Radio.

A la pregunta de si está de acuerdo con “modificar las diputaciones y senadurías para que todos los cargos se elijan directamente por el voto ciudadano”, el 83% ha dicho que sí y el 13% que no, para un saldo de 70% de aprobación efectiva. En el mismo tenor, el 82% está de acuerdo con reducir el dinero público que reciben los partidos y las autoridades electorales, y solo el 14% está en desacuerdo. Reducir los sueldos y bonos de altos funcionarios electorales es una idea respaldada por el 85% de los encuestados, y el 87% está de acuerdo con reforzar la supervisión del dinero que se usa en las campañas.

La encuesta se levantó entre el 26 y 28 de febrero, una semana antes de que Sheinbaum enviara su iniciativa a la Cámara de Diputados, pero cuando ya había dado a conocer los principales puntos de su propuesta. La iniciativa, que sugiere cambios a 11 artículos de la Constitución, ha sido defendida por la presidenta como un mecanismo para perfeccionar la democracia, vincular de manera efectiva el voto ciudadano con la representación en las Cámaras del Congreso y reducir los costos de un sistema electoral que cuesta más de 20.000 millones de pesos cada año.

Otras propuestas que gozan de más del 80% de respaldo en esta encuesta, que se tocan de manera general en el proyecto que envió Sheinbaum al Congreso, son: regular el uso de inteligencia artificial y prohibir cuentas falsas o bots en campañas electorales (83%), reducir el número de regidurías en ayuntamientos y alcaldías (82%), reducir el tiempo que partidos y candidatos pueden usar en radio y televisión durante las campañas (82%) y facilitar el voto de los mexicanos que viven en el extranjero (81%).

También son populares dos reformas que Sheinbaum propuso el año pasado y que, aunque ya fueron aprobadas por el Congreso, ella sigue incluyendo en lo que ha bautizado como su “decálogo por la democracia”: eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular (81%) y prohibir el nepotismo, es decir, que familiares ocupen cargos que deja un funcionario electo (80%). Se trata de dos medidas que la presidenta quería aplicar desde 2027 y que, por presión de los aliados de Morena, PVEM y PT, entrarán en vigor hasta 2030.

En cambio, hay dos iniciativasque la presidenta ha mencionado como parte de su reforma electoral que no gozan del mismo respaldo: permitir el uso del voto electrónico en consultas populares (65% está de acuerdo y 32% en desacuerdo) y eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que publica resultados desde la noche de la elección: 63% está de acuerdo y 32% en desacuerdo.

Apoyo a Sheinbaum, pero cae el de Morena

La encuesta de Enkoll confirma que la presidenta mantiene una aprobación del 75% cuando acaba de cumplir 17 meses en el cargo. Y, cuando se pregunta si hoy se llevara a cabo una consulta de revocación de mandato, el 70% dijo que votaría a favor de que continúe en el cargo, contra un 26% que votaría a favor de que se le revoque el mandato. El tema de la revocación de mandato también ha sido motivo de una iniciativa, no de Sheinbaum, sino de Morena, para adelantar la consulta a junio de 2027 y empatarla con la elección de diputados federales, pues en la ley vigente está prevista para abril de 2028. La iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar aún no ha sido procesada y podría retomarse durante la discusión general de la reforma electoral.

En contraste con la popularidad de la presidenta, el partido Morena sigue perdiendo preferencias electorales. A la pregunta de por qué partido votaría si hoy fueran las elecciones de diputados federales, el 42% ha respondido que por Morena. Sigue siendo el partido con mayor preferencia bruta, pero cayó seis puntos desde octubre de 2025, cuando el 48% de los encuestados respondió que votaría por ellos. PVEM y PT (los partidos aliados de Morena que se resisten a la reforma electoral de Sheinbaum) han visto estancada su intención de voto, con un 3% en el caso del Verde y un 2% del PT.

La buena noticia para el oficialismo es que los partidos de oposición registran un aumento casi imperceptible en su preferencia bruta: el PAN pasó del 12% al 14% entre octubre de 2025 y marzo de 2026; MC se mantuvo en el 9% y el PRI pasó del 5 al 7% de intención de voto. En contraste, el 12% de los encuestados respondió que no votaría por ninguno de los partidos incluidos en la encuesta. Esta respuesta es significativa en un momento en el que la autoridad electoral está procesando la solicitud de registro de cuatro organizaciones que solicitaron su registro como nuevos partidos con la intención de competir en 2027.