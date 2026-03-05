Sheinbaum propone un Congreso sin castas y que todos los candidatos hagan campaña

Tres de los seis dirigentes nacionales de los partidos políticos en México son actualmente legisladores de representación proporcional; sus candidaturas fueron decididas en los órganos partidistas que ellos encabezan, sin intervención de la ciudadanía. En el Senado, ocupan un escaño Alejandro Moreno, líder del PRI, y Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, mientras en la Cámara baja, el líder panista, Jorge Romero, es diputado plurinominal por tercera vez consecutiva. Como ellos, la mayoría de los 32 senadores y 200 diputados electos en esta legislatura bajo este principio son miembros de las dirigencias de sus partidos, fueron gobernadores, secretarios de Estado o aspirantes a la presidencia. Todos forman parte de una casta de políticos con influencia en las jerarquías partidistas.

A contracorriente de esas designaciones desde las cúpulas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso una propuesta que pretende eliminar los 32 senadores de lista nacional y modificar el sistema de elección de las 200 diputaciones plurinominales. Ese es el principal cambio propuesto en una iniciativa que ha sido rechazada anticipadamente por PRI, PAN, PT y PVEM, y que cambiaría la lógica con la que se han conformado las Cámaras del Congreso en las últimas tres décadas.

“Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas o de las cúpulas dirigentes, sino de la expresión directa de la voluntad popular”, argumenta la presidenta en la exposición de motivos de su iniciativa. De acuerdo con el texto enviado este miércoles, la reforma pretende atender la demanda popular de garantizar que la representación depositada en ambas Cámaras se base en un vínculo real entre la ciudadanía y sus representantes.

La propuesta plantea que, a partir de la elección de 2030, el Senado regrese a la configuración de 96 escaños que tenía antes de 1997 —año en el que se eligieron a los primeros senadores de lista nacional—, para quedar con 64 senadores de mayoría relativa (dos por cada entidad) y 32 de primera minoría (el segundo lugar de cada Estado). La eliminación de los senadores de lista nacional es criticada por algunos especialistas y por la oposición, porque disminuiría la representación de los partidos minoritarios, lo que le restaría pluralidad al Senado.

En la actual legislatura, esas 32 senadurías son ocupadas por una élite de políticos encumbrados en sus partidos. En Morena, destacan personajes como los exaspirantes presidenciales Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, y los exgobernadores Alejandro Murat y Javier Corral (tránsfugas del PRI y del PAN, respectivamente). En el PAN, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el exdirigente nacional Marko Cortés o la exaspirante presidencial Lily Téllez. En el PRI, su líder nacional Alejandro Moreno y la dirigente en el Estado de México, Cristina Ruíz Sandoval. En el Partido Verde, el exgobernador chiapaneco Manuel Velasco. En el PT, su líder Alberto Anaya y la expresidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky. Y en Movimiento Ciudadano, el excoordinador nacional del partido Clemente Castañeda.

Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López en el Senado de la República, en octubre de 2024. Daniel Augusto (Cuartoscuro)

Cómo se elegiría a la Cámara

La iniciativa plantea conservar el sistema mixto con la distribución actual de 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, pero modifica la forma en la que se eligen a los plurinominales, que ya no surgirán de listas cerradas, confeccionadas y ordenadas por las dirigencias de los partidos políticos, sino de un esquema mixto, de 100 diputaciones para los mejores perdedores de cada partido político y 100 surgidos de listas abiertas por circunscripción.

Es decir, la mitad se seguirá asignando a cada partido político según el porcentaje de votación obtenido y corresponderán a los candidatos que no obtuvieron el triunfo en el distrito en que participaron, pero fueron los más votados dentro de sus partidos. Y la otra mitad se elegirá por votación directa en las cinco circunscripciones regionales y en ese grupo se integrarán ocho diputaciones electas por los mexicanos residentes en el extranjero.

La propuesta de Sheinbaum señala que las leyes secundarias deberán realizar los ajustes necesarios con miras a la elección de 2027. No sugiere ajustes en el tema de la sobrerrepresentación, que en 2024 generó una enorme polémica.

Financiamiento de campañas

La iniciativa también propone una disminución significativa del financiamiento público que se otorga anualmente a los partidos políticos para su gasto ordinario y contiene un capítulo específico sobre fiscalización y financiamiento de los partidos políticos y las campañas, en el que se prohíbe expresamente el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas. El proyecto establece que las autoridades deberán otorgar acceso total al Instituto Nacional Electoral a la información de las operaciones financieras de partidos políticos, candidatos y precandidatos.

Aunque en el proyecto se asegura que con esto se pretende salvaguardar la legitimidad de las elecciones, la oposición ha respondido inmediatamente descalificando la propuesta, por no contemplar la pérdida del registro a aquellos partidos que recurran a fuentes ilícitas de financiamiento.