Al menos tres mujeres heridas tras ser atacadas por un hombre con un cuchillo en el metro de París

El agresor ha sido detenido en su domicilio en Sarcelles, al noreste de la capital francesa, después de que se diera a la fuga

La Policía francesa ha detenido a un hombre que hirió este viernes a tres mujeres con un cuchillo en un convoy de la línea 3 del metro de París, han informado las autoridades. Las tres víctimas no han resultado heridas de gravedad. Han sido atendidas por los servicios de emergencia y una de ellas permanece hospitalizada, de acuerdo con el periódico Le Monde.

Tras darse a la fuga, la Policía puso en marcha una operación para capturar al sospechoso, que finalmente fue arrestado en su domicilio, en Sarcelles, al noreste de la capital francesa. El presunto autor, de 25 años, ha sido identificado a través del sistema de videovigilancia del metro y cuenta con antecedentes penales, según ha declarado la Fiscalía a Le Monde. Las autoridades han podido dar con el sospechoso al seguir los datos de geolocalización de su teléfono y han abierto una investigación para aclarar lo sucedido.

El ataque se produjo entre las 16.15 y 16.45 hora local (misma hora en la España peninsular) en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra, según ha precisado la RATP, el operador del metro de París. La institución ha informado en sus redes sociales de que el tráfico en la línea 3, que atraviesa la ciudad de este a oeste, funcionaba “con perturbaciones” debido a “un incidente” sin ofrecer más detalles, aunque ya funciona con normalidad.

Se desconocen las motivaciones del ataque, aunque, de momento, la pista terrorista no es la principal y los investigadores parecen inclinarse por la posibilidad de que el agresor padeciera un “trastorno psiquiátrico”, de acuerdo con el canal BFMTV.