La Guardia Civil detiene al presunto autor del asesinato de una mujer en La Algaba

Miembros de la Guardia Civil en el domicilio de la calle Buganvilla de La Algaba (Sevilla) donde han sucedido los hechos.

El hombre, de 31 años, tenía arrendada una habitación en la casa de la víctima y confesó el crimen a un farmacéutico

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto responsable del homicidio de una mujer de 44 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado domingo en su vivienda de La Algaba (Sevilla, 16.600 habitantes) con signos de violencia por arma blanca. El arresto se produjo sobre las 18.30 de este lunes en la capital andaluza.

El hombre, desaparecido desde la tarde del domingo, acudió a una farmacia de Sevilla el lunes por la tarde. Allí se derrumbó y acabó confesando el crimen al boticario, quien llamó a la Guardia Civil de inmediato. “El hombre se entregó”, cuentan las fuentes oficiales consultadas sobre su actitud cuando los agentes llegaron al establecimiento.

Las pesquisas se centraron en este hombre casi desde el primer momento. Tenía una habitación alquilada en la vivienda de la víctima y desde que ocurrieron los hechos, alrededor de las cinco de la tarde del 14 de diciembre, se encontraba en paradero desconocido.

Fue el hijo de la mujer fallecida, de 10 años, quien primero avisó a su padre, con el que había llegado a la casa y se encontraba fuera esperando a que saliera, y este llamó de inmediato a Emergencias, alertando de que había una mujer “herida por arma blanca” en la calle Buganvilla de La Algaba. Las autoridades contactaron después con su actual pareja, que tampoco se encontraba en la localidad en el momento en que ocurrieron los hechos.

Se descartó casi desde el inicio que se tratara de un asesinato machista, aunque, a la espera de confirmación por parte del Ministerio de Igualdad, podría entrar a formar parte de la estadística de feminicidios, que desde 2022 recoge los asesinatos de mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja. Entre ellos, incluye los feminicidios sociales, es decir, los asesinatos de mujeres por una agresión, de carácter no sexual, por parte de un hombre con el que no se tenía una relación de pareja ni era familiar (como un desconocido, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, o un empleador).

En lo que va de año son 15 las mujeres asesinadas por hombres que no eran su pareja o expareja; y 87 desde que comenzó esa contabilidad.