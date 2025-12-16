La Guardia Civil detiene al presunto autor del asesinato de una mujer en La Algaba
El hombre, de 31 años, tenía arrendada una habitación en la casa de la víctima y confesó el crimen a un farmacéutico
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto responsable del homicidio de una mujer de 44 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado domingo en su vivienda de La Algaba (Sevilla, 16.600 habitantes) con signos de violencia por arma blanca. El arresto se produjo sobre las 18.30 de este lunes en la capital andaluza.
El hombre, desaparecido desde la tarde del domingo, acudió a una farmacia de Sevilla el lunes por la tarde. Allí se derrumbó y acabó confesando el crimen al boticario, quien llamó a la Guardia Civil de inmediato. “El hombre se entregó”, cuentan las fuentes oficiales consultadas sobre su actitud cuando los agentes llegaron al establecimiento.
Las pesquisas se centraron en este hombre casi desde el primer momento. Tenía una habitación alquilada en la vivienda de la víctima y desde que ocurrieron los hechos, alrededor de las cinco de la tarde del 14 de diciembre, se encontraba en paradero desconocido.
Fue el hijo de la mujer fallecida, de 10 años, quien primero avisó a su padre, con el que había llegado a la casa y se encontraba fuera esperando a que saliera, y este llamó de inmediato a Emergencias, alertando de que había una mujer “herida por arma blanca” en la calle Buganvilla de La Algaba. Las autoridades contactaron después con su actual pareja, que tampoco se encontraba en la localidad en el momento en que ocurrieron los hechos.
Se descartó casi desde el inicio que se tratara de un asesinato machista, aunque, a la espera de confirmación por parte del Ministerio de Igualdad, podría entrar a formar parte de la estadística de feminicidios, que desde 2022 recoge los asesinatos de mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja. Entre ellos, incluye los feminicidios sociales, es decir, los asesinatos de mujeres por una agresión, de carácter no sexual, por parte de un hombre con el que no se tenía una relación de pareja ni era familiar (como un desconocido, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, o un empleador).
En lo que va de año son 15 las mujeres asesinadas por hombres que no eran su pareja o expareja; y 87 desde que comenzó esa contabilidad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Cooper Flagg se convierte en el jugador más joven en anotar 40 puntos en la NBA, pero a su equipo le sirve de poco
La Guardia Civil detiene al presunto autor del asesinato de una mujer en La Algaba
España despide un 2025 “extremadamente cálido”: los últimos cuatro años son los más calurosos registrados hasta ahora en el país
Australia confirma que los autores del atentado en Sídney se inspiraron en el Estado Islámico
Lo más visto
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
- La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
- Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno