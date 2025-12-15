Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
FEMINICIDIOS

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer de 44 años en La Algaba, en Sevilla

La víctima, con heridas de arma blanca, fue encontrada este domingo en su casa. Los primeros indicios no apuntan a violencia machista

Eva Saiz
Eva Saiz
Sevilla -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Guardia Civil está investigando el asesinato de una mujer que fue hallada este domingo en su vivienda de La Algaba (Sevilla), con heridas de arma blanca. Los agentes no descartan ninguna hipótesis, pero los primeros indicios apuntan a que no se trataría de un caso de violencia de género, es decir, perpetrado por la pareja o expareja, indican fuentes oficiales.

El cadáver de la víctima, una mujer de 44 años, fue encontrado poco antes de las cinco de la tarde, cuando los servicios de Emergencias del 112 recibieron una llamada en la que se alertaba de que había una “persona herida por arma blanca” en la calle Biganvilla de La Algaba. Los servicios de emergencias, los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, solo pudieron certificar su muerte.

La investigación, que dirige equipo de Homicidios de la Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, está abierta y en fase inicial, precisan las mismas fuentes. A lo largo de esta mañana se le practicará la autopsia.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Eva Saiz
Eva Saiz
Eva Saiz - twitter
Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Muere una mujer en Catarroja después de tres días en la UCI por una paliza de su pareja

El País / Agencias | Valencia

Detenido un hombre por matar a su pareja en su domicilio de L’Hospitalet de Llobregat

Rebeca Carranco | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  3. El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
  4. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
  5. El Ayuntamiento de Valencia y el Levante piden a LaLiga aplazar el partido contra el Villarreal por las fuertes lluvias
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
escaparate
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 42,70€ (15% DE DESCUENTO)
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 42,70€ (15% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_