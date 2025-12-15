La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer de 44 años en La Algaba, en Sevilla
La víctima, con heridas de arma blanca, fue encontrada este domingo en su casa. Los primeros indicios no apuntan a violencia machista
La Guardia Civil está investigando el asesinato de una mujer que fue hallada este domingo en su vivienda de La Algaba (Sevilla), con heridas de arma blanca. Los agentes no descartan ninguna hipótesis, pero los primeros indicios apuntan a que no se trataría de un caso de violencia de género, es decir, perpetrado por la pareja o expareja, indican fuentes oficiales.
El cadáver de la víctima, una mujer de 44 años, fue encontrado poco antes de las cinco de la tarde, cuando los servicios de Emergencias del 112 recibieron una llamada en la que se alertaba de que había una “persona herida por arma blanca” en la calle Biganvilla de La Algaba. Los servicios de emergencias, los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, solo pudieron certificar su muerte.
La investigación, que dirige equipo de Homicidios de la Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, está abierta y en fase inicial, precisan las mismas fuentes. A lo largo de esta mañana se le practicará la autopsia.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
