La paradoja de Aragón: ¿Por qué la derecha no ganaría escaños en unas generales?

La interpolación de las autonómicas a unas generales arroja un resultado curioso: el PSOE cae 7 puntos en votos sin perder escaños, mientras que el PP pierde 2 escaños cayendo solo 2 puntos

En las generales de 2023, Aragón repartió sus escaños así: 7 PP, 4 PSOE, 1 Vox y 1 Sumar. El PP había logrado un 36% de los votos, seguido de PSOE (31%), Vox (15%) y Sumar (12%).

Este domingo, el PP logró dos puntos menos (34%), PSOE se desplomó siete puntos (24%), Vox subió tres (18%) y la Chunta Aragonesista, escindida ahora de Sumar, fue cuarta fuerza (10%). Sin embargo, con esos mismos votos, en unas hipotéticas elecciones generales, el único que perdería escaños sería el PP, que cedería dos asientos en beneficio de Vox.

Es sorprendente: el PP pierde escaños aunque el PSOE pierde más votos. Tampoco hay cambio de escaños entre bloques de izquierda y derecha, aunque los primeros bajan 5,6 puntos y los segundos suben 4 (contando el 2,8% Se Acabó la Fiesta). ¿Cómo es posible esto? ¿No es raro?

La explicación está en el sistema electoral y el método d’Hondt que traduce los votos de cada provincia en escaños. En las generales, Huesca y Teruel reparten solamente tres escaños y es imposible que lo hagan en proporción a los votos.

Los cálculos paso a paso

Empecemos mirando la provincia de Huesca. Allí se reparten tres escaños, que en 2023 fueron 2 para el PP y 1 para el PSOE. El PP había logrado un 38% de los votos, seguido de PSOE (34%) y Vox (13%). ¿Cómo se llega a este reparto? La asignación funciona en tres pasos: (1) se eliminan los partidos con menos del 3% de votos y al resto se le aplica el método d’Hondt, (2) dividiendo los votos de cada formación por 1, 2 y 3, dando lugar a tres cocientes por partido; y (3) asignando los tres escaños a los cocientes más altos.

En la tabla se muestran estos cálculos. El PP fue la fuerza más votada y se llevó el primer escaño (38%). El segundo fue para el PSOE (34%). El tercero fue también para el PP, cuyo segundo cociente (19%) superó al primero de Vox (13%).

¿Qué pasa si repetimos el cálculo con los votos de las elecciones autonómicas de este domingo? El PP ya no duplica en votos al tercero partido, Vox, que ahora le arrebatará el tercer asiento. La caída del PSOE en esta provincia es básicamente irrelevante: cayó siete puntos, pero le bastaba mantener la segunda posición para conservar su escaño.

Algo similar pasa en Teruel. En 2023, el PP fue la fuerza más votada (35%) y se llevó el primer y el tercer escaño por delante de Teruel Existe (15%). El domingo volvió a ganar pero con menos margen (29%) sobre el tercero, que ahora fue Vox (20%), que al no ser duplicado, se llevó ese último asiento.

Zaragoza tiene siete escaños que se repartirían ahora igual en 2023. Aunque el PSOE haya perdido siete puntos, mantiene con cierta holgura los dos que logró. En realidad, el partido de izquierdas con un escaño más vulnerable es la Chunta, que se llevaría el último en esas hipotéticas elecciones generales sobre las que especulamos.

El caso de Aragón no es único. En España hay otras seis provincias con tres escaños, además de Huesca y Teruel, y en cinco de ellas el reparto de 2023 también fue 2 PP y 1 PSOE (en Palencia, Cuenca, Ávila, Zamora y Huesca). La mecánica allí puede ser similar: el PSOE mantendrá esos escaños aunque pierda bastantes votos —siempre que supere a Vox—, pero el PP podría perder uno en beneficio de la formación ultra si esta crece lo suficiente.

Otros escenarios

Los cálculos anteriores son, por supuesto, un ejercicio de política ficción porque los votos no se repetirán igual. Las generales llegarán en otro contexto, votarán personas diferentes y muchas usarán una lógica distinta. Pero, ¿cómo de rígido es el reparto de escaños hipotético? ¿Bastan pocos votos para moverlo? Para responder, hemos simulado el reparto de escaños con votos ligeramente diferentes.

Por ejemplo, hemos simulado un escenario donde las izquierdas volvieran a concurrir juntas, con IU, Sumar, Podemos y CHA bajo una misma marca. Sumando mecánicamente sus votos, el resultado no cambiaría: tendrían un escaño entre todas igualando el resultado de 2023.

También hemos simulado resultados con un PP ligeramente más fuerte, que no le sirven para recuperar uno de sus escaños “perdidos”. Por ejemplo, si asumimos que SALF no concurre y que todos sus votos van al PP, ese 2,8% del conjunto de votantes no le sirve al PP: sigue con cinco escaños porque no recupera ninguno en Huesca, Teruel ni Zaragoza. ¿Qué le serviría? Tendría que subir cuatro o cinco puntos, por ejemplo absorbiendo el voto de SALF y arañando otro par de puntos a Vox. En un escenario así de optimista para los populares, el PP ganaría seis escaños y dejaría a Vox con solo dos, porque le quitaría el tercero de Huesca.

¿Y en la izquierda? Ya dijimos que el escaño más vulnerable es el de CHA en Zaragoza. Más todavía: ese asiento podría irse a la derecha incluso si la derecha no suma ni un voto más, simplemente con una recomposición de la izquierda. Si asumimos que CHA pierde un par de puntos en votos, aunque estos fuesen a PSOE, IU-Sumar o Podemos, ese retroceso le haría perder el último escaño de Zaragoza en dirección al PP. Es un ejemplo del tipo de paradojas que produce el sistema: un movimiento entre partidos de un bloque puede llevar escaños al bloque contrario.