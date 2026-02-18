Detenidas 11 personas por la muerte de un ultraderechista en Francia, la mayoría miembros de un grupo vinculado al partido de Mélenchon

Varios arrestados, entre ellos un asistente parlamentario de La Francia Insumisa, militan en Joven Guardia, una organización satélite de esa formación izquierdista

Quentin Deranque, un joven de 23 años, nacionalista y miembro de un colectivo de la extrema derecha francesa, falleció en el hospital de Lyon el pasado sábado. Llevaba ingresado desde el jueves, cuando un grupo de militantes de extrema izquierda le dio una paliza durante una pelea desencadenada en la protesta por un acto de la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, de La Francia Insumisa (LFI), en la Universidad de Sciences Po. La Fiscalía abrió una investigación por homicidio voluntario y la policía detuvo el martes a los primeros nueve sospechosos y este miércoles a dos más. La mayoría forma parte de Joven Guardia, un grupo satélite de LFI. Y uno de ellos es el asistente parlamentario de Raphaël Arnault, un diputado en la Asamblea Nacional del partido de Jean-Luc Mélenchon.

La presión se ha trasladado a la formación izquierdista, también en el Parlamento, a quien se acusa de connivencia con este tipo de grupos. Arnault es un controvertido parlamentario, fundador del grupúsculo antifascista Joven Guardia, disuelto por el Gobierno por sus posturas violentas y radicales, al que pertenece el resto de agresores de Deranque. El miércoles, pasadas las once de la mañana, la policía tuvo que evacuar la sede de LFI por una amenaza de bomba.

El diputado Raphaël Arnault, del partido de Jean-Luc Mélenchon, en la Asamblea Nacional, el 13 de mayo de 2025. NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)

Los 11 sospechosos —ocho hombres y tres mujeres— se encuentran actualmente bajo custodia policial por “homicidio voluntario”, “violencia agravada”, “asociación delictiva” y “encubrimiento”. Al menos seis de ellos son sospechosos de haber participado directamente en la agresión mortal al militante de ultraderecha.

En vísperas de que comience la campaña por las municipales, LFI se encuentra en el punto de mira del resto de los partidos, atizado por defender a Joven Guardia y de crear con sus declaraciones un clima de violencia que condujo al crimen.

El propio Jean-Luc Mélenchon, que llegó a calificar en su día a este grupo como “una organización aliada y vinculada al movimiento insumiso”, cambió ostensiblemente el tono de sus declaraciones para abordar un asunto que amenaza con lastrar sus ambiciones electorales. “En la violencia, no todos los golpes están permitidos”, indicó el cuatro veces candidato presidencial, que consideró que los autores del crimen se “deshonraron” al golpear al muchacho “de una forma que a todas luces podía conducir a su muerte”.

Mélenchon fue más allá en su pirueta retórica y señaló que frente a quienes “quieren hacer un uso político del crimen, no es lo mismo la violencia ofensiva que la defensiva”. Además, afirmó que la víctima, militante ultraderechista, católico practicante y cercano a círculos patrióticos, “no estaba allí por casualidad ni había ido a jugar”, sino que “su objetivo era asociarse a una milicia”.

Deranque era un ferviente católico que militaba en Acción Francesa, una organización monárquica y de extrema derecha. Ese día, sin embargo, se encontraba apoyando al movimiento Némesis, formado por mujeres y que se proclama feminista, racista, contrario al islam y a las mujeres trans. Persuadidas de que su presencia podría provocar tensión, habían reclutado a un grupo de personas afines ideológicamente, entre las que se encontraba Deranque, por si necesitaban ayuda en caso de enfrentamientos.

Las circunstancias del suceso aún no están del todo claras, pero el fiscal de Lyon Thierry Dran ha explicado este lunes que las activistas de Némesis fueron atacadas por militantes de extrema izquierda. Estos intentaron arrancarles la pancarta que portaban, tiraron a una de ellas al suelo para patearla e intentaron estrangular a otra.

Varios manifestantes durante la protesta por la muerte del joven Quentin Deranque, el pasado domingo en París. Stephane Mahe (REUTERS)

Hubo persecuciones. Y seis de los agresores, en medio de la confusión, aislaron a tres de las personas que habían acudido a la protesta para ayudar a las militantes de Némesis. Uno era Deranque, que cayó al suelo y fue golpeado “por al menos seis personas”, según el Ministerio Público francés. El fiscal anunció que se ha abierto una investigación por “homicidio voluntario”.

En el tumulto, de acuerdo con las primeras informaciones, se encontraba Jacques-Elie Favrot, asistente parlamentario del diputado de LFI en la Asamblea Nacional Raphael Arnault. Este diputado es miembro activo de Joven Guardia, que él cofundó y que suele acompañar a LFI en los mítines o manifestaciones para garantizar la seguridad de sus dirigentes.

La implicación de Favrot salpica de forma clara al diputado Arnault, que forma parte de su grupo parlamentario. Los medios indican que los otros detenidos pertenecen a Joven Guardia y, al menos dos de ellos, también son cercanos al parlamentario. La presión contra el partido de Mélenchon es total. E incluso el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, les solicitó que “hagan limpieza en sus ideas y en sus filas”, al tiempo que pidió detener “la retórica de la confrontación” que amenaza con desbordar el debate político y llegar a la sociedad.