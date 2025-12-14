El Gobierno, contra el presidente de los obispos: “Respete la democracia”

El Gobierno se ha lanzado en tromba contra el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, después de que este afirmase en una entrevista en La Vanguardia: “Hay que ir a una cuestión de confianza, moción de censura o elecciones”. El primero en salir a criticarlo ha sido el propio presidente, durante un mitin electoral en Cáceres. Horas después, el Ejecutivo transmitió una protesta mása formal, mediante una carta del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la que lo insta: “Le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno”.

Bolaños recuerda que es la segunda vez en pocos meses que el presidente de los obispos pide poner fin a la legislatura. La anterior fue en junio pasado y ya provocó otra carta de queja del ministro en nombre del Gobierno. En la misiva remitida este domingo, el ministro muestra su malestar por que Argüello lamente en la citada entrevista que, “muy a su pesar”, las relaciones de la Iglesia española y el Ejecutivo de Sánchez se han centrado en el futuro del Valle de Cuelgamuros y en los abusos de religiosos católicos a menores.

Bolaños reprocha al jefe de la Conferencia Epicopal que utilice el nombre Valle de los Caídos, en lugar de Cualgamuros, cuando esa denominación franquista ha sido desterrada por la ley de Memoria Democrática. Y remata con gran dureza: “De sus declaraciones parece deducirse que preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes (Vox y PP), entendiendo que un Gobierno de la derecha y la extrema derecha, que públicamente defendieron la permanencia de los restos de Francisco Franco en una basílica y no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos, sería más comprensivo hacia las posiciones de su organización”. Finalmente, lo emplaza a que su relación con el Gobierno se guíe por un “ánimo constructivo” y “respete todas las sensibilidades que existen en nuestro país”. Antes de la carta, Bolaños ya había lanzado un mensaje en la red social X: “El tiempo de que los obispos intervengan en la política de nuestro país terminó con la dictadura”.