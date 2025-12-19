Ir al contenido
Economía
ERE TELEFÓNICA

CC OO se suma al acuerdo del ERE de Telefónica

La firma del expediente para la salida de un mínimo de 4.539 trabajadores tendrá lugar el lunes

Ramón Muñoz
Ramón Muñoz
Madrid -
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha ratificado este viernes su adhesión oficial al acuerdo alcanzado entre la representación de los trabajadores y la dirección para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a Telefónica de España, Móviles y Soluciones. Esta decisión llega después de que la organización ya diera su conformidad días atrás a los ajustes en el resto de unidades del grupo, como Global Solutions, Innovación Digital, Telefónica SA y Movistar+, consolidando así su respaldo tanto a las bajas en las sociedades vinculadas como a la extensión del convenio colectivo vigente.

​Con este movimiento, CCOO se une al apoyo que la Unión General de Trabajadores (UGT) anunció ayer jueves, confirmando que la firma definitiva del pacto con la compañía tendrá lugar el próximo lunes. Sumados-Fetico, el tercer sindicato por representación, también se unirá al acuerdo.

El acuerdo final establece un umbral de 4.539 desvinculaciones repartidas entre las siete sociedades del grupo, lo que representa una reducción del 25,4% frente a las 6.088 salidas que la empresa planteó originalmente. En detalle, el ajuste se divide en 3.765 bajas para las filiales del convenio CEV, 599 para las áreas de soluciones globales e innovación, y 175 para la plataforma Movistar+.

​La organización que lidera Unai Sordo ha celebrado que el resultado de las negociaciones logre evitar por completo los despidos forzosos. Según el sindicato, la clave ha sido la rebaja en el número mínimo de salidas, un factor que permite asegurar que todas las bajas se produzcan de manera voluntaria. Asimismo, han valorado positivamente la prórroga del convenio colectivo hasta el año 2030, una medida que consideran fundamental para aportar estabilidad a la plantilla en los próximos ejercicios.

​Finalmente, CCOO ha subrayado los logros alcanzados en materia de derechos laborales dentro del nuevo marco pactado. Entre estos hitos destacan la eliminación de la movilidad geográfica forzosa tanto a nivel interprovincial como interinsular, la protección frente a posibles segregaciones de la actividad y la garantía de mantenimiento del empleo. Además, el sindicato recalca que el acuerdo asegura el crecimiento del poder adquisitivo de los empleados, dotando de seguridad económica y laboral al personal que continuará formando parte de la operadora.

Sobre la firma

Ramón Muñoz
Ramón Muñoz
Ramón Muñoz - twitter
Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.
