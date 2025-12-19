Sánchez se aferra al “bulo del pucherazo” de Guardiola para activar al electorado progresista

Las llamadas a la movilización ya dicen mucho de las expectativas sombrías del PSOE en las elecciones de Extremadura, donde los socialistas han gobernado toda la vida desde la restauración de la democracia salvo la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015) y los dos años de María Guardiola, la actual presidenta de la Junta. Todas las casas de encuestas pronostican que el partido de Gobierno, cuyo candidato Miguel Ángel Gallardo está procesado por haber enchufado supuestamente al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, obtendrá su peor resultado y rondaría sobre los 20 escaños, muy por debajo de los 28 actuales. El presidente del Gobierno se ha aferrado a casos de acoso como el del chófer de Guardiola, cuya condena por violencia machista se ha conocido esta semana, y al “bulo del pucherazo” que la candidata del PP ha agitado en la recta final de la campaña, en la que ha cuestionado la fiabilidad del sistema democrático tras el robo de una caja fuerte con 14.000 euros y 124 votos en una oficina de Correos de un pueblo de Badajoz, para tratar de activar el domingo al electorado progresista.

“Dicen que son demócratas y alertan sobre una supuesta deriva autoritaria de la dictadura… Guardiola no se ha enterado de que su primo, su chófer, tuviera una sentencia por violencia de género. Tampoco supuestamente se ha enterado de que el alcalde de Navalmoral de La Mata estaba agrediendo, o en este caso acusando laboralmente, a una concejala de su ayuntamiento. Pero eso sí, antes de que la Guardia Civil lo supiera todo, ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo”, ha reprochado Sánchez en el cierre de la campaña del PSOE, en el que ha apelado a “votar todos socialista” el domingo. La abstención es el principal temor de Ferraz, como no paran de reconocer distintos cargos del escalafón del PSOE. “Hay que movilizar a los nuestros. Punto”, resumía un cuadro antes del mitin, que ha congregado a un millar de personas en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, donde Gallardo fue alcalde 21 años (2003-2024).

“Es el PP de siempre. Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan. Y si no, es un pucherazo”, ha apostillado Sánchez, que ha atribuido la estrategia del PP a su intento de desviar la atención de los casos de acoso que han sorprendido a Génova en el sprint final de una campaña que hasta entonces había sido plácida para Guardiola, que adelantó las elecciones con el objetivo de lograr la mayoría absoluta para no tener que depender de Vox y aprovechando la debilidad socialista. La campaña ha coincidido con los escándalos de los casos de abusos sexuales y de casos de corrupción de algunos de los grandes apoyos de Sánchez desde las primarias (José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Francisco Salazar).

“Ellos -por el PP- practican la técnica del espejo. Es criticar al adversario lo que ellos mismos hacen. Hemos visto a Guardiola tratar de tapar sus escándalos de abuso y de acoso laboral propagando el bulo del pucherazo”, ha insistido Sánchez, después de que el PP haya exprimido al máximo la horas más críticas del PSOE desde que llegó a La Moncloa por la gestión de las denuncias a Salazar, que fueron ignoradas durante cinco meses por las responsables de la Oficina Antiacoso del partido.

La evidencia de que la causa judicial ha condicionado la campaña socialista es que Sánchez ha salido en defensa de Gallardo por los “bulos” y “zancadillas” tras ser procesado. El trato afectuoso ha sorprendido a distintos dirigentes consultados, que ya piensan en el día después si el resultado es catastrófico. “Querido Miguel Ángel, han intentado durante todos estos meses que perdieras la calma y no lo han conseguido. Como consecuencia de ello, vas a ganarles con los votos de los extremeños y extremeñas este domingo, siendo el próximo presidente de la Junta de Extremadura”, le ha respaldado Sánchez. “Has ganado las primarias, y la militancia del partido socialista te ha validado en dos ocasiones, como líder del partido socialista extremeño”, ha recalcado Sánchez. Los cargos presentes en el Palacio de Congresos han tomado nota de cómo Sánchez ha arropado a Gallardo, en un acto al que han asistido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE; y Borja Cabezón, adjunto de la sala de máquinas de Ferraz.

La forma en que Gallardo asumió el acta de diputado, que le daba la condición de aforado, también ha chirriado en el electorado socialista y alimentado su desmovilización. “Os pido un esfuerzo para que la gente pueda tener un gobierno decente”, ha instado el aspirante. Mientras PP y Vox han concentrado su artillería final en Badajoz, la ciudad más poblada de Extremadura -150.000 habitantes, seguida de Cáceres (casi 100.000) y Mérida (60.000)-, el candidato socialista ha buscado refugio en Villanueva de la Serena, un municipio de 25.000 habitantes donde fue alcalde 21 años (2003-2024) y que tuvo su momento de fama nacional con el intento frustrado de fusión con la vecina Don Benito (38.000). “Tengo la misma fuerza que cuando me presenté de alcalde, ¡no lo dudéis, y al que dude, animadles para que confíe! Yo me comprometo a dejarme la piel por esta tierra cuatro años, quiero ser a partir del lunes el alcalde de Extremadura”, ha aseverado.

El cierre de campaña en Extremadura ha coincidido con un tiempo tan desapacible como el ánimo en las filas socialistas. La federación del PSOE extremeño, acostumbrada a gobernar -el PP nunca ha gobernado dos legislaturas consecutivas en la Junta- ya se ha mentalizado para firmar un nuevo suelo negativo que hará buena la anterior peor marca, los 28 diputados con los que Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones autonómicas de 2023, igualado con el PP pero con más votos, pero que resultó insuficiente para revalidar el Ejecutivo.

El escenario ahora no es gobernar, aunque el PSOE espera que el PP se aleje al menos de la mayoría absoluta, por el desgaste de los casos de acoso que también se han producido en sus filas. “Esta campaña ha ido de mal en peor para la derecha. El PP en público, en los mítines, defiende la igualdad, pero de aquella manera, porque la realidad es que luego tapan el machismo, la vergüenza de tener a una presidenta que contrató a su primo y que durante ocho meses la ha llevado por Extremadura siendo un condenado por violencia de género”, ha arremetido Gallardo centrando el tiro en el caso del chófer de Guardiola, cuya condena por violencia machista se ha conocido esta semana. “Esas son las lecciones que nos ha dado Guardiola a lo largo de esta campaña: proteger al maltratador y revictimizar a las víctimas diciendo que eran coacciones leves. ¡No! ¡La violencia contra las mujeres nunca es leve!”, ha abundado sobre las explicaciones dadas por la Junta de Extremadura para cesar al conductor.

Gallardo también ha exprimido el caso de una concejala del PP de Navalmoral de la Mata, que habría sido acosada por el regidor. “Nosotros en el PSOE tenemos tolerancia cero con los violentos. Y me solidarizo con la concejala de Navalmoral que se ha tenido que ir del PP… Parece que la derecha hace 25 años no aprendió que Nevenka Fernández se tuvo que ir por el acoso de un alcalde y los dirigentes le protegieron. Pues Guardiola sabía desde el 1 de diciembre que una concejala estaba siendo acosada y toda la cúpula del PP protegió al alcalde de Navalmoral y no se les cae la cara de la vergüenza. ¡Ya sabemos por qué Guardiola ha desaparecido de la campaña electoral!”, ha concluido, tratando de dar así la vuelta a las últimas semanas negras del PSOE.