Los Premios Ópera XXI coronan a Gustavo Gimeno, Àlex Ollé, Jorge de León y Sabina Puértolas como lo mejor de la temporada 2024-2025

La ópera 'Eugenio Onegin' por la que Gustavo Gimeno obtiene el galardón a la mejor Dirección Musical en los Premios Ópera XXI.

El jurado reconoce 14 categorías y celebrará la gala de entrega el 15 de mayo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona

Los Premios Ópera XXI, los más importantes del género en España, han anunciado los ganadores de “lo mejor de los escenarios españoles de la temporada 2024-2025″. Entre los galardonados destaca el Premio a la Dirección Musical a Gustavo Gimeno, por su trabajo al frente de la ópera Eugenio Onegin (Chaikovski); el Premio a la Dirección de Escena se lo lleva Àlex Ollé, por su trabajo al frente de Lady Macbeth de Mtsensk (Dmitri Shostakóvich) y de Il trovatore (Verdi). Mientras el tenor Jorge de León obtiene el galardón al Mejor Cantante en la categoría masculina por sus distintas interpretaciones como el rol de Radamés, en Aida (Verdi); el de Calaf en la Turandot (Puccini) y por el papel principal de la ópera Otello (Verdi). Por otro lado, en la categoría femenina la soprano Sabina Puértolas se lleva Premio a la Mejor Cantante por su interpretación de rol de Anna Bolena (Donizetti) y por su interpretación de Violetta en La traviata (Verdi).

El jurado, que se reunió esta mañana en el Teatro Real de Madrid, ha valorado 14 categorías del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, abarcando todos los ámbitos de la creación y gestión lírica: desde la interpretación vocal y musical hasta la innovación escénica, la producción contemporánea y la difusión cultural. Los artistas, creativos y proyectos premiados en la octava edición de los Ópera XXI recibirán su galardón a lo largo de una gala lírica el próximo 15 de mayo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Ganadores de los Premios Ópera XXI

Premio Mejor Joven Cantante: El bajo Manuel Fuentes. Por su participación en el programa doble de L’heure espagnole (Maurice Ravel) y Gianni Schicchi (Giacomo Puccini), en el Palau de les Arts Reina Sofía, en abril y mayo de 2025.

Premio al/la Mejor Artista Extranjero/a: Soprano Nadine Sierra, por su especial contribución a la lírica en España durante la temporada 2024/2025, por su interpretación del rol de Violetta en La traviata (Giuseppe Verdi), en el Gran Teatre del Liceu (febrero 2025) y en el Teatro Real (junio-julio 2025); por su papel de Amina en La Sonnambula (Vincenzo Bellini), en el Gran Teatre del Liceu (abril-mayo 2025); y por dar voz a María en la versión sinfónica de West Side Story (Leonard Bernstein), en el Liceu (julio 2025).

Premio al Mejor Diseño de Escena: Alfons Flores. Por su trabajo en Lady Macbeth de Mtsensk (Dmitri Shostakóvich), en el Gran Teatre del Liceu (septiembre 2024); en Don Pasquale (Gaetano Donizetti), en ABAO Bilbao Opera (octubre 2024); y en Il trovatore (Giuseppe Verdi), en el Palau de les Arts Reina Sofía (diciembre 2024).

Premio al Mejor Diseño de Iluminación: Felipe Ramos. Por su trabajo en La vida breve (Manuel de Falla) y Tejas Verdes (Jesús Torres), en el Teatro Real (febrero 2025); y en Iphigénie en Tauride (Christoph Willibald Gluck), en el Teatro de la Maestranza (febrero 2025).

'El cuento del zar Saltán' (Nikolái Rimski-Kórsakov), en el Teatro Real (abril-mayo 2025), con dirección de escena y escenografía de Dmitri Tcherniakov, premio a la Mejor Nueva Producción. Javier del Real (Teatro Real)

Premio al Mejor Diseño de Vestuario: Ana Garay. Por su trabajo como figurinista en Il trittico (Giacomo Puccini), en ABAO Bilbao Opera (noviembre 2024).

Premio a la Mejor Propuesta de Videocreación: Pedro Chamizo. Por su trabajo en Marina (Emilio Arrieta), en el Teatro de la Zarzuela (octubre 2024); y en Il trittico (Giacomo Puccini), en ABAO Bilbao Opera (noviembre-diciembre 2024).

Premio a la Mejor Propuesta de Nueva Creación Lírica Contemporánea: Benjamin a Portbou (Antoni Ros-Marbà), que pudo verse en el Gran Teatre del Liceu (julio 2025).

Premio a la Mejor Iniciativa o Proyecto de Difusión de la Lírica: Ópera de Oviedo. Compañía Infantil Residente La Federica —dirigida por Maite García Heres—. Un proyecto musical y escénico formado por niñas y niños de aproximadamente 6 a 15 años que combina formación artística rigurosa con la puesta en escena de adaptaciones de óperas clásicas.

Premio a la Mejor Nueva Producción: El cuento del zar Saltán (Nikolái Rimski-Kórsakov), en el Teatro Real (abril-mayo 2025), con dirección de escena y escenografía de Dmitri Tcherniakov.

Premio Patrimonio Lírico Español a Mejor Iniciativa, Intérprete, Dirección o Producción de Repertorio Lírico Español: El gitano por amor (Manuel García), rescatada por el Ópera Estudio de Málaga, que abrió en septiembre de 2024 la Temporada Lírica del Teatro Cervantes.

Premios honoríficos

Camino a la gala de estos galardones, solo resta conocer los tres premios honoríficos que otorgará en marzo la Asamblea de miembros de la Asociación Ópera XXI: el de Trayectoria Profesional, el galardón honorífico a la Institución Cultural y el reconocimiento a la Mejor Iniciativa de Mecenazgo. Además, se anunciará el Premio Mejor Nueva Producción Latinoamericana, en colaboración con Ópera Latinoamérica OLA —una red integrada por más de 50 organizaciones, compañías, festivales y teatros del continente americano—.

El jurado

El jurado estuvo integrado por Gonzalo Alonso, Maricel Chavarría Espuny, José Luis Jiménez, Alejandro Martínez Rodríguez, Pablo Meléndez-Haddad, Javier Pérez Senz, Pablo L. Rodríguez —crítico del género en EL PAÍS—, Justo Romero, Victoria Stapells, Fernando Sans Rivière y Ana Vega Toscano, todos ellos prestigiosos críticos y periodistas musicales que ejercen su labor dentro y fuera de nuestro de nuestro país. También estuvieron presentes en las deliberaciones la presidenta de Ópera XXI, Isamay Benavente; la coordinadora de los galardones, Esperanza Soroa, y actuando como secretario Santi Pons-Quintana, de Amics de s´òpera de Maó.