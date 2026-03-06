La línea 3 de Metro cierra hasta el domingo entre Moncloa y Sol por una incidencia en la vía en Plaza de España

Uno de los corredores de Metro de Madrid con mayor volumen de tráfico de viajeros, la línea 3, permanecerá parcialmente cortado al menos hasta última hora del domingo. Está afectado por obras el tramo entre Moncloa y Sol (estaciones de Sol, Callao, Plaza de España, Ventura Rodríguez, Argüelles y Moncloa), y la compañía ha justificado la interrupción del servicio en un total de seis estaciones por labores de mantenimiento y la renovación de la superestructura de vía en la estación de Plaza de España y en el túnel entre ese punto y Ventura Rodríguez.

Fuentes del sector ferroviario aseguran que el problema principal está localizado en la citada Plaza de España, por el riesgo de rotura de la placa de vía con deformación. De momento, Metro de Madrid no ha dado detalle sobre los trabajos que deben ejecutarse durante estos tres días. La Línea 3 alcanzó el año pasado los 83 millones de usuarios, con un crecimiento del 10,3%, en su trazado entre Moncloa y Villaverde Alto.

La incidencia y la consiguiente política de información a los viajeros ha provocado duras críticas desde otra compañía clave para la movilidad de los madrileños, la estatal Renfe. Su presidente, Álvaro Fernández Heredia, ha cargado contra la gestión de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Se trata de la reacción de la compañía dependiente del Ministerio de Transportes después de que el servicio de Cercanías fuera reprobado esta misma semana desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La Consejería puso de manifiesto el miércoles las incidencias acumuladas en los dos primeros meses del año en las líneas de Cercanías C4, C3 y C5, donde Renfe presta el servicio público. La Comunidad de Madrid contabiliza 323 fallos de servicio en esas líneas de Cercanías, con una media de cinco diarios, y reclama al Ministerio de Transportes “medidas urgentes” para evitar problemas en la infraestructura o en las circulaciones de Renfe. Fernández Heredia ha utilizado la red social X para negar la mayor, el número de incidencias, y cargar contra la gestión del Gobierno regional en Metro: “Tan ocupados están en inventarse las estadísticas de las incidencias de Cercanías que no han tenido tiempo de explicar qué ha provocado el corte repentino de la línea 3 de metro durante tres días. Ni tiempo han tenido de informar a viajeros. Estaban ocupados con Cercanías”.

Metro de Madrid ha habilitado un servicio especial de autobuses gratuito, con el mismo horario que el propio Metro, entre las estaciones de Moncloa y Callao de la línea 3 o amarilla, al tiempo que recomienda el uso de las correspondencias con el resto de las líneas de Metro en las seis estaciones afectadas por la suspensión del servicio.

Sobre los problemas en la infraestructura, la empresa sostiene en un comunicado que sus equipos de mantenimiento requieren “un intervalo de tiempo continuado para garantizar que las tareas puedan ejecutarse con todas las medidas de seguridad necesarias. Estos trabajos son imprescindibles para asegurar la fiabilidad del servicio, prolongar la vida útil de la infraestructura y mejorar la seguridad de la explotación ferroviaria”.

Además del servicio especial de autobús, la Empresa Municipal de Transporte (EMT) ofrece como alternativa al suburbano sus líneas 133, que viaja entre Moncloa y Callao, y Circular, que recorre el trayecto entre Moncloa y Plaza de España.

El choque entre Consejería de Transportes y Renfe se produce justo cuando se ha anunciado desde el Ministerio de Transportes el proyecto de 1.350 millones para la modernización de la principal línea de Cercanías de Madrid, la C5 entre Móstoles y Fuenlabrada, con un 29% del tráfico total. El ministro Óscar Puente demandó el miércoles “lealtad institucional” tanto a la Comunidad de Madrid como al ayuntamiento de la capital con el fin de que puedan coordinarse los cortes previstos por obras en la C5 con refuerzos en los servicios de autobús del Consorcio Regional de Transportes y EMT. La línea de Cercanías del Sur, utilizada por 72 millones de viajeros al año, sufrirá cuatro meses de corte parcial a partir del próximo mes de junio, repitiéndose esas suspensiones en el verano de 2028.